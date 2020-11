Gaf ili? Trumpov sin objavio kartu, a Hrvatsku je prikazao na neobičan način

Donald Trump Junior, najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa objavio je mapu svijeta koja ne samo što je čudna, već je i posebna prema tome kako je prikazana Hrvatska. Naime, on je napravio svoju elektorsku mapu svijeta prema kojoj gotovo cijeli svijet bi glasovao za njegova oca, osim pojedinih zemalja kao što su Meksiko, Indija i Kina. Međutim, Hrvatska je ostala neobilježena.

- Okej, konačno sam napravio svoje predviđanje elektorske mape - naveo je sin američkog predsjednika.

Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb