FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
ANALIZA

Uz vino i ribu, Japancima nosimo maslinovo ulje, tartufe, čajeve

12.09.2025.
u 15:25

U organizaciji HGK, u Japan odlazi stotinjak gospodarstvenika, predstavnika 62 tvrtke

Tune su dosad bile glavni hrvatski izvozni proizvod u Japan. Potražnja je, istina, lani bila značajno oslabila, no ove godine brojke su pozitivne, realizirane narudžbe već su u prvih šest mjeseci premašile cjelokupan izvoz iz 2024. No, priliku na tom dalekom i tržištu s velikim potencijalom prepoznaju poduzetnici i iz drugih sektora, pa će se idući tjedan zajednički u pohod uputiti 100-tinjak predstavnika iz 62 tvrtke. Njihov odlazak organiziran je preko Hrvatske gospodarske komore, u sklopu službenog posjeta predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i u okviru nacionalnog dana Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2025., a naše gospodarstvenike dočekat će u Japanu oko 150 poduzetnika iz 129 tvrtki, koliko ih je do prije nekoliko dana potvrdilo interes za razgovore o suradnji.

