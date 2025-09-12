Uz granicu s Litvom i Poljskom Rusi vježbaju s atomskim oružjem

Rusija i Bjelorusija započele su velike vojne vježbe u kojima sudjeluju tisuće vojnika, a s obzirom na to da rat u Ukrajini još bjesni te na incident s ruskim dronovima u poljskom zračnom prostoru otprije nekoliko dana, taj potez izaziva zabrinutost diljem Europe.
Petodnevni manevri Zapad 2025 traju na bjeloruskom teritoriju do 16. rujna i službeno su opisani kao obrambene vježbe za zaštitu rusko-bjeloruske savezne države. Bjeloruski obrambeni dužnosnici isprva su rekli da će u vježbi koja se trebala održati u blizini bjeloruske zapadne granice sudjelovati oko 13.000 vojnika. Međutim, u svibnju je Ministarstvo obrane priopćilo da će se broj gotovo prepoloviti te da će se glavni manevri održati dublje u zemlji.
NEVIĐEN LUKSUZ
FOTO Prodaje se vila iz snova pokraj Šibenika: Ima 12 soba, terasu s jacuzzijem i privatni sportski teren
VELIKA SVADBA
FOTO Bilo je to jedno od najskupljih hrvatskih vjenčanja, a brak manekenke i poduzetnika potrajao je pet godina
45
NOVI ULAZ U GRAD
Velike vijesti za Zagreb: Kinezi dobili golemi posao koji će transformirati promet u metropoli, a obećava se desetljećima
Gastro ritual na obali