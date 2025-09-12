Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
VELIKE VOJNE VJEŽBE

Uz granicu s Litvom i Poljskom Rusi vježbaju s atomskim oružjem

Autor
Danijel Prerad
12.09.2025.
u 20:47

Bilo bi naivno pretpostaviti da se ambicije predsjednika Putina zaustavljaju na Ukrajini, rekao je general Carsten Breuer, načelnik Bundeswehra

Rusija i Bjelorusija započele su velike vojne vježbe u kojima sudjeluju tisuće vojnika, a s obzirom na to da rat u Ukrajini još bjesni te na incident s ruskim dronovima u poljskom zračnom prostoru otprije nekoliko dana, taj potez izaziva zabrinutost diljem Europe.

Petodnevni manevri Zapad 2025 traju na bjeloruskom teritoriju do 16. rujna i službeno su opisani kao obrambene vježbe za zaštitu rusko-bjeloruske savezne države. Bjeloruski obrambeni dužnosnici isprva su rekli da će u vježbi koja se trebala održati u blizini bjeloruske zapadne granice sudjelovati oko 13.000 vojnika. Međutim, u svibnju je Ministarstvo obrane priopćilo da će se broj gotovo prepoloviti te da će se glavni manevri održati dublje u zemlji.

