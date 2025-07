Uz čašu vina gajetom oplovite Opatiju ili kajakom dolinu Neretve

Edit Zadković, poduzetna mlada žena iz Opatije, jedina je opatijska barkajolka s kojom u obilazak Opatije, ali po moru, možete od lanjskog ljeta, a od ovog ljeta vodi vas i u obilazak doline Neretve kajakom. Edit je, naime, osmislila i pokrenula dva jedinstvena turistička iskustva koja već osvajaju goste iz Hrvatske i inozemstva.

Pomoć poduzetnicima

S potporom Grada Opatije za mlade poduzetnike, Primorsko-goranske županije za žene poduzetnice, te putem Hamag Bicro sufinanciranog zajma, stvorila je projekte koji povezuju prirodu, povijest i osobni doživljaj destinacije. Na opatijskom moru vodi intimne ture gajetom, malim starinskim drvenim brodićem u koji stane osam putnika, a koje uključuju opuštenu vožnju rivijerom, čašu vina i polaroid fotografiju kao uspomenu. Tura traje sat i pol i namijenjena je svima koji žele miran bijeg od turističke vreve. Drugi se projekt odvija u dolini Neretve, gdje goste vodi u laganu kajak-avanturu kroz netaknutu prirodu. Ture su prilagođene svim razinama iskustva, a naglasak je na spajanju s prirodom, tišini i istinskom doživljaju krajolika. Sve je počelo lani kada je došla na ideju, koju je predložila ocu Ediju, brodskom mehaničaru, koji joj je i pomogao, da kupe i obnove staru gajetu i urede je kako bi je koristila u turističke svrhe. Ljubav prema moru i tradicijskim, drvenim barkama zaslužna je za to što je postala najmlađa i prva, još uvijek i jedina opatijska barkajolka.

– Opatija je poznata po dugovječnom turizmu, starom više od 180 godina. Hotel Kvarner je najstariji hotel na Jadranu u koji su gosti dolazili još na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Tada su postojali barkajoli; svojevrsni taksi vozači u tim drvenim barkama, odnosno gajetama, koji su turiste iz hotela ili općenito iz Opatije prevozili brodićem do Ičića, Voloskog, Lovrana, nekada i do Mošćeničke Drage, dakle duž Opatijske rivijere. Osim što su bili taksisti na moru bili su i prvi turistički vodiči jer su, veslajući, objašnjavali turistima što vide i govorili im o Opatiji dok su je promatrali sa mora. To su bili barkajoli, to je jako lijepa kulturna baština Opatije o kojoj sam slušala i željela sam je obnoviti. Naišla sam na potporu i taj sam cilj i ostvarila. Interes turista je jako velik, svima se sviđa tura koju vodim; na gajetu stane sedam osoba, dakle riječ je o malom broju ljudi koji uživaju u laganoj vožnji, najčešće do Voloskog, Lovrana, Mošćeničke Drage, uz priču o Opatiji uz čašu vina, a nakon toga dobiju i polaroidnu fotografiju kao uspomenu. I cijena od 30 eura im je, kažu, pristupačna. Zadovoljna sam i suradnjom s lokalnim hotelima koji svoje goste upućuju na moju turu, s turističkim zajednicama u Opatiji, Lovranu, Ičićima. Vođenu turu imam praktički cijele godine, čak i kao dio ponude za Advent u Opatiji, tako da ne radimo samo dva hladna mjeseca zbog bure i lošeg vremena – kaže nam ova mlada poduzetnica. Njena gajeta nosi naziv "Madonnina", sagrađena je 1987. godine, a došla je iz Dalmacije na Kvarner kako bi nastavila život na moru u rukama mlade kapetanice. Novi izgled dobila je neumornim radom oca i kćeri Zadković, koji su je obnavljali pet mjeseci. Gajeta je inače hrvatska tradicijska barka koja je služila za prijevoz tereta, a poslije je kao ribarica. A onda je ovog ljeta priču odlučila proširiti nudeći turističku rutu na kajaku po Neretvi.

Ljubav na Neretvi

– Na ovu me prekrasnu rijeku dovela ljubav i posao. Radila sam kao kajak-vodič na Zrmanji s 18 godina, tako da sam upoznala taj kraj. Dečko mi je s Neretve pa sam brzo došla na ideju da opatijsku priču preselim na Neretvu, ali, naravno, u obliku koji je prilagođen tom podneblju. Inače su poznate kajak-ture po Cetini, Mrežnici, Uni, Zrmanji, no ja zasad imam prva vođene kajak-ture i po Neretvi. Imam veliku podršku Turističke zajednice Metković i ta je priča zaživjela i polako se zahuktava i u tom kraju. Imamo vođene ture na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a gosti se iznenade i oduševe koliko je prekrasan i čudesan kraj uz Neretvu, koliko je plodan i raznolik. Radim doista ono što volim i uživam u obje priče; u onoj u mojoj Opatiji i u dolini Neretve, a dodatno me motivira i veseli ako tu ljubav prema prirodi, moru, rijekama i tim krajevima uspijem prenijeti i gostima – ističe simpatična poduzetnica Edit Zadković.