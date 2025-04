Uvjetno osuđeni jer su lažirali uvjerenja o osposobljenosti vozača za prijevoz opasnog tereta, lažna uvjerenja pribavljali i strancima

Njih 20 i dvije tvrtke USKOK tereti da su bili dio zločinačkog udruženja u sklopu kojeg su se izdavale nevjerodostojne svjedodžbe o periodičnoj izobrazbi vozača kamiona i autobusa, bez obzira jesu li vozači koji su te izobrazbe trebali obaviti to i obavili. Vlasnici tvrtki za koje su vozači radili to su naravno plaćali, a USKOK tvrdi da je takve nevjerodostojne svjedodžbe dobilo 359 vozača. A tvrtka koja je "posao" osmislila i na čijem je čelu bio Matija Justament okoristila se za oko 85.000 eura. No petero od 20 optuženika nedavno je odlučilo priznati krivnju te se nagodilo s USKOK-om. Tih petero, a riječ je o Ani N., Marijanu P., Andreju K. Draženu F. i Zdravku B. na zagrebačkom Županijskom sudu uvjetno su osuđeni na kazne od 10 mjeseci odnosno godinu dana zatvora, uz rok kušnje od tri, odnosno četiri godine. Svima su im izrečene i sporedne novčane kazne koje se kreću u rasponu od 200 do 2000 eura. Svima im je oduzeta i protupravno stečena imovinska korist od po nekoliko stotina eura. Kako su se svi odrekli prava žalbe, presude su postale pravomoćne.

Prema USKOK-u, sve se događalo od siječnja do lipnja 2023. a sve je osmislio Matija Justament koji je našao posrednike preko kojeg su mu zainteresirane tvrtke slale vozače na navodnu izobrazbu. Među vozačima je bilo i stranaca, a novac se uplaćivao na bankovne račune Žabac Toursa i Učilišta Mijoč, čija je Justament bio ovlaštena osoba. Oni bi njemu dostavili imena i fotografije zainteresiranih vozača i dogovorene iznose u rasponu od 80 do 750 eura. Nakon toga bi se podaci o vozačima i njihovoj navodnoj osposobljenosti unosili u informacijski sustav Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a vozačima bi u njihovim vozačkim dozvolama bilo upisano da su osposobljeni za prijevoz opasnog tereta, iako u stvarnosti nisu bili. Marijan P., koji je bio zaposlen u tvrtki Bravel, specijaliziranoj za cestovni promet, takve potvrde je tražio za 29 vozača, a za svakog vozača je plaćao najmanje 200 eura. Po sličnom modalitetu su "poslovali" i drugi optuženici, pa je Andrej K., zaposlen u agenciji za zapošljavanje stranih radnika Humble Hunters nevjerodostojna uvjerenja o osposobljenosti tražio za 47 vozača, mahom stranih državljana, dok je Ana N. kao direktorica GPZ Standard to tražila za 16 vozača.