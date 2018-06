Uvjeravao je ljude da će im auti biti na sigurnom, kada su se vratili ostali su u šoku

Ljudi koji su vjerovali da su platili dugoročnu parkirnu kartu na aerodromu, vratili su se s putovanja i pronašli svoje aute prekrivene blatom.

Asad Malik sastajao se s korisnicima automobila na aerodromu Gatwick u Londonu, a za vrijeme njihovih putovanja, slao im je slike parkinga bolnice koja je bila udaljena 400 kilometara od aerodroma.

Malik je svojom prevarom zaradio više od milijun funti u posljednje dvije godine, a stotine turista uspio je uvjeriti da će njihovi auti biti na sigurnoj lokaciji, praćeni CCTV kamerama i da će ih zaštitari čuvati 24 sata.

Gatwick passengers thought they were paying for secure parking, instead their cars were left unlocked in a muddy field by London Parking Gatwick Ltd, which made more than £1million over two years, court case here: https://t.co/zw4JCqdUoN pic.twitter.com/7FrQwjlN6k