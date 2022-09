Utrka kroz Atacamu - pustinja, ledene noći, vrući dani i težak teren

Pred izazovom je života Dejan Kovač, bivši predsjednički kandidat, a ispred njega stoji najsuše mjesto na svijetu, pustinja Atacama u Čileu, gdje prosječno padne "čak" jedan milimetar kiše – godišnje. Većina tog područja nije vidjela ni kap vode, smatra se, najmanje 400 godina. Upustit će se on, naime, u sedmodnevni ultramaraton Atacama Crossing, čiji je start u nedjelju. Riječ je o 250 kilometara pustinje, u šest etapa.



– Utrka počinje na 3200 metara nadmorske visine, na dnevnim temperaturama iznad 40 Celzijevih stupnjeva, a noćnima ispod ništice. Ovo je tzv. samodostatna utrka, svu hranu i potrepštine za sedam dana morate nositi sami, tako da trčite s 12 do 15 kilograma na leđima. Od organizatora dobijete samo vodu svakih 10 do 15 kilometara i šator za prespavati na kraju dana, uz uvjet da uspijete završiti prije noći i niste zapeli po noći u bespućima pustinje na temperaturama oko nule – započinje Kovač.