Utjecajni portal analizira: Srbija je pokazala oružja iz Izraela, ali iz Rusije za koja ne znamo kako su ih dobili

Mahom su komentari naših stručnjaka o vojnoj paradi u Beogradu bili da se nije imalo za vidjeti ništa previše zabrinjavajuće, odnosno nešto što bi trebalo impresionirati. Ipak, Ukrajinci se s time ne slažu. Njihov vojni portal Defence UA napravio je analizu mimohoda Snaga jedinstva srbijanske vojske temeljem dostupnih fotografija sa srbijanskog portala za obranu Tango Six te ističu nekoliko komada naoružanja koja jesu zanimljivija. Oni kažu kako je u najvećoj vojnoj paradi u Srbiji u povijesti gdje je izvučeno praktično sve čime se tamo raspolaže bilo nekoliko 'neobičnih' oružja. To pripisuju i činjenici kako Srbija ima vlastiti vojno-industrijski kompleks kojim pokušava samostalno riješiti probleme koji se pojavljuju u njezinim vojnim snagama a tek je nedavno u tu svrhu ponovo počela te rupe popunjavati rješenjima stranih tvrtki. Tako ističu -1, također poznat kao POLO M-83, borbeno oklopno vozilo teško oko 9 tona s neprobojnim oklopom.

Sustav HARPAS Foto: Tango Six

Njegovo glavno naoružanje je vrlo duboka modernizacija protuoklopne rakete "Maljutka" nazvane 2T5 s radio upravljanjem i dometom do 5 km. No dodaju kako treba napomenuti da je ovo vozilo, osim raketa, naoružano i lutajućim streljivom Osica srbijanske proizvodnje. Riječ je o kamikaza dronu s poletnom masom od 7 kg, koji ima domet upravljanja do 20 km, trajanje leta preko 30 minuta i nosi kumulativnu bojevu glavu težine 1,5 kg. U konačnici, to POLO M-83 pretvara u moderno sredstvo protuoklopne obrane u NLOS, non-line of sight, načinu rada. Na paradi je bio izložen i još jedan NLOS sustav, Stršljen, koji bi prije nekoliko godina bio percipiran kao još jedan kamionet opremljen nesrazmjerno velikim oružjem. Ali taj sustav nosi četiri lutajuća streljiva dometa leta od 50 km, vremenom labirinta od 60 minuta i težinom bojeve glave od 5 kg s ukupnom težinom drona od 16 kg. Kao najzanimljivije naoružanje ističu HARPAS. Riječ je o samohodnom protuzračnom raketno-topovskom kompleksu, koji je naoružan s dva topa 40-mm L/70 Boforsa, kao i raketama domaće proizvodnje RLN-TK i RLN-RF s infracrvenim i radarskim navođenjem i dometom paljbe od 12 km. Posebnu pozornost treba posvetiti radu RADA RPS-42 s AFAR-om, koji je vrlo učinkovit u otkrivanju dronova.

Sustav PULS s raketama dometa 300 km Foto: Tango Six

Slični radari su instalirani i na vozila PASARS, koji također koriste top Bofors, ali u kombinaciji s francuskim prenosivim protuzračnim sustavima Mistral 3. Treba napomenuti da je upravo tijekom ove parade Srbija otkrila, odnosno potvrdila, da je tajno kupila sustav PULS od Izraela o čemu smo i mi nedavno pisali. Kao što je bilo i predviđeno nakon prvih fotografija vozila na probi, koje se tada kretalo pod maskirnom mrežom, potvrdilo se kako je Srbija dobila i rakete Predator Hawk za taj sustav, i to one koje imaju domet od 300 km. Ukrajinci su u još jednoj analizi istaknuli kako je ovim naoružanjem u dometu svaki glavni grad republika bivše Jugoslavije osim Ljubljane. Ova kupnja od izraelskog Elbita bila je sveobuhvatna i došla je s izviđačkim dronovima, kako se ispostavilo, najnaprednijim Hermesom 900, koji mogu ostati u zraku 36 sati. Osim tajne kupnje raketnih sustava i bespilotnih letjelica od Izraela, Srbija je otkrila da je od Rusije kupila sustave za elektroničko ratovanje. Riječ je sustavima o "Krasukha-2", "Krasukha-4" i "Moskva-1". Trenutno nije poznato kada je točno i u kojoj količini Beograd kupio te sustave, napominju na ukrajinskom portalu. Ukrajinci u analizama parade Vojske Srbije ističu kako nisu jenjale njezine ambicije prema susjednim zemljama čemu svjedoče i eskalacije na Kosovu 2021. i 2022. godine te se do rješenja tog i takvih pitanja Beograd samo uvjetno može smatrati miroljubivim.