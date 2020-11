Ustraju li Mađarska i Poljska u blokadi EU, novca će biti samo za humanitarnu pomoć

Ustraju li Mađarska i Poljska u blokadi usvajanja novog megaproračuna Europske unije, novac iz svih EU fondova nakon 1. siječnja 2021. moći će svježe biti dodijeljen samo za administrativne troškove, humanitarnu pomoć i nekoliko manjih programa, a većina ostalih programa i projekata ostat će bez novog financiranja, objasnili su iz Europske komisije nakon dramatičnog sastanka u ponedjeljak poslijepodne u Bruxellesu.

Mađarska i Poljska, podsjetimo, blokirale su usvajanje financijskog paketa u kojem su novi fond za oporavak i sedmogodišnji proračun Unije 2021.-2027., i to zbog protivljenja njihovih vlada novoispregovaranom mehanizmu koji veže povlačenje novca iz fondova uz poštivanje vladavine prava. Njemačko predsjedništvo u Vijeću EU upozorilo je da bi daljnja blokada usvajanja tog paketa dovela do “vrlo ozbiljne institucionalne i ekonomske krize”. Neslužbeno se doznaje da su Nijemci i Komisija ponudili Mađarima i Poljacima posebnu pisanu izjavu koja bi rastumačila i jamčila da će se novi mehanizam vezanja fondova uz vladavinu prava primjenjivati uz puno poštivanje suverenosti država članica i ravnoteže ovlasti između nacionalnih vlasti i europskih institucija. No zasad nema znakova popuštanja iz Budimpešte i Varšave, premda bi ih moglo biti nakon videokonferencijskog summita 27 šefova država i vlada, predviđenog za sutra.

Biljanu Borzan iz SDP-a i Tomislava Sokola iz HDZ-a, dvoje hrvatskih europarlamentaraca, upitali smo za komentar ove situacije. Europski parlament najviše je inzistirao na uvođenju mogućnosti da se novac iz fondova EU suspendira u slučaju sustavnih kršenja vladavine prava u nekoj zemlji.

– Svojim opiranjem uvođenju takvog mehanizma Mađarska i Poljska praktički priznaju da krše vladavinu prava. Ako su te dvije zemlje zaista spremne ugroziti financiranje cijelog EU zbog nekog svog inata, neću uopće reći zbog principa, jer riječ je baš o inatu, onda je to katastrofa. Iskreno se nadam da do toga neće doći – kaže Biljana Borzan. Njoj nije zamislivo da bi Europski parlament pristao na uzmak jer u EP-u smatraju da je mehanizam kakav je sad ispregovaran dobar. Za usvajanje čitavog financijskog paketa nužan je i pristanak EP-a na njegove ključne dijelove.

Tomislav Sokol jedan je od HDZ-ovih europarlamentaraca koji su dosad pokazivali poprilično razumijevanja za Orbana i Mađarsku, ali Sokol sada također smatra da je ispregovarani mehanizam dobar i da neće biti zloupotrijebljen. Mađari i Poljaci u Vijeću EU tvrde da se boje da će mehanizam biti politički zloupotrijebljen protiv njih.

– Možda je riječ o njihovu bildanju mišića i pokušaju da se postigne verzija konačnog dogovora koja bi njima više išla u korist, ali mislim da je ovo što je već sad na stolu jedan dobar kompromis, da je ispregovarano dobro rješenje. Vjerujem da će se na kraju postići kompromis i s Mađarskom i Poljskom jer su te dvije države među najvećim neto primateljicama novca iz EU fondova i svima je, pogotovo njima, u interesu da se postigne dogovor – kaže Sokol.

