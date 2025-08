Uštipke je počela peći nakon smrti sina, a nama je otkrila koja je tajna njezinog uspjeha: 'Ne zarađuje se preko noći'

Marija Vučković poznata kao Mara Uštipak nije se jučer micala sa svog štanda u Sinju gdje prodaje poznate sinjske uštipke unatoč jakom nevremenu zbog kojeg je odgođena Sinjska alka. Cijena njezinih uštipaka i ove godine je ista kao lani - dva eura. S njom je u Sinju sinoć razgovarao naš novinar Dario Topić. Otkrila mu je koja je tajna njezinih uštipaka.

- Tajni sastojak je ljubav - kazala nam je. Kiša nije pokvarila atmosferu na njezinom štandu. - Dabogda Alka bila nama Sinjaninma svaki misec. Mi imamo što ponuditi 360 dana, a ne samo onih 5 dana u godini. Grad Sinj se bolje doživljava nego kad svi navrnu na ovu našu Ultru. Ovo je naša Ultra. Nitko nikoga ne vidi, stotine ljudi nepoznatih. Grad Sinj je predivan, ovo je raj na zemlji, samo što je tog mali broj ljudi svjestan - rekla nam je Marija Vučković.

- Mi ne znamo cijeniti onaj raj koji mi imamo, nego svi misle u drugom vrtu mi je bolje, u tuđoj državi mi je bolje - kaže te otkrila kako je kod nje stalno red.

- Ja ljudima svim naplatim uštipak i fritule, a račun im dam gratis - šali se Marija. - Ne radim samo danas, sutra, radim i prekosutra. Mi imamo tri lokacije i onda treba biti ozbiljan poslu 365 dana, ne zarađuje se preko noći - objašnjava kako to da ove godine nije podigla cijene.

Prošle se godine okušala i u Večeri za pet gdje je postala poznata široj javnosti, a ondje je ispričala kako je započela svoj biznis s uštipcima. - Spletom okolnosti je sve nastalo prije punih 18 godina. Radila sam kuhane i pečene kukuruze, no njih sam mogla prodavati samo kada je sezona pa mi je pala na pamet ideja da radim uštipke koje obožavam, a recept sam dobila od jedne gospođe. Tada sam ih pojela 18! Svi skrivaju svoje recepte za uštipke kao da je nuklearna fizika, a vrlo je jednostavno. Od sastojaka su potrebni samo jaja, sol, mlijeko, voda, brašno i ulje, a bitna je samo volja, kao i za kuhanje općenito - ispričala je tada za RTL Marija te je otkrila kako je uopćše počela peći uštipke.

- Bila sam treći put trudna i dobila sepsu. Jedva sam ostala živa, a moj treći sin je živio samo četiri mjeseca. Od njega imam samo grob. Bila sam u depresiji i trebala mi je neka ideja da vidim neki cilj u životu. Tako su mi na pamet pali ti moji obožavani uštipci. Otišla sam u garažu i ispekla ih 88 komada. Roditelji su mi prigovarali, da je to hrana za siromašne, da što mislim raditi s time. Odlučila sam ih naplaćivati pet kuna i nikad slađi novac nisam zaradila. Tako sam si idući dan svime opremila garažu i nastavila. No, nisu mi uspjevali... Shvatila sam da je bio problem što je ulje bilo previše vrelo. Sutradan sam nastavila i od tada do dan danas su uštipci iste kvalitete. Moj trud, rad i upornost su se isplatili. Živim od uštipaka. S ponosom mogu reći da su za sve što imam danas zaslužni moj rad i moja upornost - kazala je.