Ovo su detaljne upute za Thompsonov koncert u Sinju: Policija poslala važno upozorenje

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona najavljeno je 150.000 posjetitelja. HAK upozorava da će pod dodatnim opterećenjem biti cesta DC1 u smjeru Solin – Klis – Sinj, a također i iz smjera sjevera, od Hrvaca. HAK poziva sve one koji dolaze u Sinj da se na vrijeme informiraju u vezi mogućnosti dolaska autom. Posjetitelje se savjetuje im da izbjegavaju državnu cestu DC1 i da koriste dostupne županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca Sinjskog u smjeru mjesta koncerta i parkirališnih zona (Aerodrom Sinj i okolni prostori). Najveće gužve očekuju se od 13 do 20 sati (dolazak posjetitelja) i od 23 do 03,00 sata (odlazak posjetitelja). "Molimo sve vozače kojima odredište nije Sinj da zbog očekivanih gužvi i zastoja u cestovnom prometu cijelog dana 4. kolovoza do ranih jutarnjih sati slijedećeg dana izbjegavaju korištenje prometnica kroz Sinj i u smjeru Sinja, a posebno državne ceste DC1 i DC60, te da za alternativne pravce koriste autocestu A1, ili cestovni pravac Split-Muć-Drniš-Knin u oba smjera.

Molimo sve sudionike da poštuju upute i zapovjedi policijskih službenika koji će biti raspoređeni na svim cestovnim pravcima i važnim raskrižjima. Što se turističkog povratka u ponedjeljak 4. kolovoza, očekuje se pojačan promet u povratku inozemnih i domaćih turista iz smjera juga prema sjeveru", napominju iz HAK-a.

Podsjetimo, unaprijed je određeno da će se Ulica Miljenka Buljana, Put Piketa i Put Šumarije u Sinju zatvoriti od 8 sati. Do 12 sati dozvolit će se prometovanje stanarima ulica, a nakon podneva će tamo moći proći samo žurne službe. Te ulice su nužne za funkcioniranje, a posebno za dolazak pješaka na koncert. - Molim sve one koji ne idu u Sinju da koriste alternativne pravce, autocestu A1 i županijske ceste prema Muću, Drnišu i Kninu. Pozivamo posjetitelje da izbjegavaju prometovanje cestom D1, ona će biti izuzetno opterećena i prometnica koju ćemo maksimalno štiti zbog prolaska žurnih službi. Posjetitelje molimo da koriste županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca. Najveće gužve očekujemo na dan koncerta od 13 do 20 sati i od 23 sata do 3 iza ponoći, iza koncerta. Na deset lokacija će biti timovi Hitne pomoći, Crvenog križa, civilne zaštite i policije. Osim mobilnih timova hitnih službi, na hipodromu će biti stacionar za pružanje hitne pomoći, a stacionar će biti i u Domu zdravlja u Sinju. Privremena policijska postaja bit će na stadionu Nogometnog kluba Junak, neposredno uz hipodrom. Na osiguranju događaja radit će oko 1.500 redara i još 1.020 policijskih službenika - naveo je načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.

Grad Sinj je osigurao parking područja unutar grada Sinja, i to na parkiralištu bivšeg Stočnog pazara, na području Franjevačke klasične gimnazije i Gospodarske zone Kukuzovac. - Osigurali smo područje za autobuse na području bivše tvornice Dalmatinka, a 6 tisuća vozila bit će moguće parkirati na Aerodromu, o tome će javnost obavijestiti upravitelj aerodroma - Aeroklub Sinj. Za one koji vozila ostave na Kukuzovcu, od 15 sati do 3 sata iza ponoći bit će kružni autobusi koji će voziti posjetitelje od Kukuzovca do kružnog toka kod ugostiteljskog objekta Tendi. Autobusi će biti besplatni - kazao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Na 16 lokacija Grad Sinj će osigurati pitku vodu, u širem području hipodroma i u centru grada.

Važno upozorenje policije

Nadalje, ​splitska je policija objavila upute i preporuke za koncert Marka Perkovića Thompsona. Građane su pozvali na oprez i poštivanje uputa i preporuka. Zbog koncerta će na području Sinja toga dana vrijediti posebna regulacija prometa ​tijekom koje će pojedinim ulicama prometovati isključivo stanari, ​i to do samo 12 sati, nakon čega će i njima biti onemogućen promet. U​z to će prometovati isključivo vozila hitnih službi​, te autobusi s posjetiteljima koji su prethodno naj​avili dolazak.​ Policija poručuje da se svima zabranjuje parkiranje vozila na nogostupima i kolnicima.

​Vozače koji ne idu na koncert, posebno vozač​e teretnih vozila i autobusa, policija obavještava da ​tog dana izbjegavaju ceste D1 i D60 preko šireg sinjskog područja​, a alternative su D1-Hrvace-smjer Zelovo. ​Policija posebno apelira na vozače da vozila odmah zaustave što bliže desnom rubu kolnika u slučaju potrebe formiranja koridora za vozila hitnih službi​. ​Posjetiteljima preporučuju da ​dođu što ranije​ u Sinj, već u jutarnjim satima, jer je broj parkirnih mjesta uz mjesto održavanja koncerta i na području ​grada ograničen.

​Na Hipodrom se neće moći unositi simbol​i, natpis​i ili obilježja koja promoviraju mržnju, netrpeljivost, rasizam ili ekstremističke ideologije,​ sklopive stolice, kišobrane, torbe ili ruksake (biti će dozvoljen unos isključivo okopojasnih torbica),​ pirotehnička sredstva bilo koje vrste​, koplja za zastave​, oružje, oštre i potencijalno opasne predmet​e,​ droge i druge psihodelične supstance,​ kao i staklene boce,​ limenke i bilo kakve tekućine osim vode u plastičnim bočicama​​.

​Zabranjena je upotreba bespilotnih letjelica 3. i 4. kolovoza, a kazne za neovlašteno letenje bespilotnim letjelicama su od 670,42​ eura do 2011,26 ​eura.​ Građani će moći zatražiti pomoć liječnika u dva stacionara koji će se nalaziti u Domu zdravlja (adresa Pelimovac 11) i na samom ​Hipodromu uz ulaz JUG, ulaz broj 3.​ ​ Na dan održavanja koncerta policija će prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka audio i video snimati područje grada Sinja, hipodroma i prilazne pravce.