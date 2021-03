Ustavna stručnjakinja poslala poruku Plenkoviću i Milanoviću: Ajmo van iz ovoga

Nakon prepirke premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko izbora čelnika Vrhovnog suda, oglasila se i ustavna stručnjakinja Sanja Barić.

Ona je predložila kako riješiti situaciju s izborom predsjednika Vrhovnog suda.

"1) DSV - primi izjave PRH kao odbijanje sva 3 kandidata i raspiši novi Javni poziv.

2) Javi se na poziv.

3) PRH - predloži.

4) HS - izglasaj tu kvalitetnu kandidatkinju.

5) Izmijenite i poboljšajte odredbe Zakona o sudovima za ubuduće.

6) Položimo oružje, svi, i čistimo pravosuđe zajedno, svi.

7) Počnimo misliti o kvalitetnim kadrovima svugdje, uvijek.

8) Pomažimo - PRH, HS i Vlada RH - jedni drugima, da napravimo najbolje za državu.

9) Čuvajmo institucije i vladavinu prava.

10) Ok je, svi možete izaći kao pobjednici, i mi građani možemo dobiti stvarnu kvalitetu pravosuđa. Nije bitno tko je što do sada "zeznuo". Ajmo van iz ovoga!

Vrlo je jednostavno i izvedivo, dosta junačenja. Imamo izlaz, gore opisani, gdje su svi pobjednici. Izaberimo to! Napravimo jednom pravi iskorak, stvarni iskorak.", stoji u statusu Sanje Barić koji je objavila na Facebooku.