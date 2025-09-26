Usmrćeno više od 3160 svinja u Sokolovcu

Više od 3160 svinja usmrćeno je na farmi Sokolovac jučer do podneva, doznajemo iz Državnog inspektorata, čija inspekcija na toj farmi Belja danima nadzire suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK), koja se pojavila među gotovo 10.000 svinja. I dalje se ne zna na koji se način probio virus na tu farmu Belja s visokim biosigurnosnim mjerama, osim da je za to, kako je ovih dana izjavio ministar poljoprivrede David Vlajčić “99% kriv ljudski faktor”. U međuvremenu je resorno ministarstvo izvijestilo kako je uz već potvrđene slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) i na jednom gospodarstvu u naselju Mece u općini Darda u Osječko-baranjskoj županiji, kao i na pet divljih svinja, jučer naknadno utvrđen još jedan slučaj u Dalju – i to na farmi s 18 svinja koja se već nalazi u zoni zaštite. Apeliraju na sve stočare da se pridržavaju propisanih mjera, prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima.

Na upit jesu li dosad poduzete mjere protiv ASK-a dovoljne, profesor s Veterinarskog fakulteta Dean Konjević na Večernji TV-u upozorio je kako Hrvatska nema potpunu kontrolu nad divljim svinjama, tako da se u potpunosti ne mogu ni odrediti mjere koje će se provesti. Unutar populacije divljih svinja kuga može uzrokovati i kroničnu i asimptomatsku infekciju, što znači da ćemo uvijek imati pozitivne divlje svinje, čiji je potpuni odstrel praktički nemoguć. No problem je što se u Hrvatskoj kuga širi jako brzo. Zajedno s Rumunjskom, Bugarskom, Srbijom i BiH spadamo u kategoriju država koje prijavljuju najviše slučajeva među domaćim svinjama. Kako je ASK ušao i na veliku farmu Sokolovac, Konjević nije htio nagađati.

– Putevi su mnogobrojni, ali i kontrole su strašne pa je teško reći – dodao je. Pozdravlja strože mjere Ministarstva, ali su, tvrdi, mogle biti i strože. – Svi mi vidimo nekakve borbe i napade, a zapravo bismo poštivanjem zakona i odgovornim ponašanjem napravili najveći korak unaprijed. Vidimo da Njemačka i Austrija bilježe izbijanja samo kod divljih svinja, ali ne i kod domaćih – napominje. Za teorije zavjere o “specijalnom ratu protiv Hrvatske” kazao je da se moraju dokazati. – Rekao bih da nije riječ o specijalnom ratu, već o bolesti koja je vrlo nezgodna i koja se održava u prirodi unutar populacije divljih svinja. Stvar je u tome koliko ćemo mi poštivati biosigurnosne mjere – kazao je Konjević.

– Dakle, ne ilegalno držati svinje, ne ih samostalno liječiti... Vlada pokušava donijeti mjere da se stočarstvo ne uništi u potpunosti. Vjerujem da će naši veterinari kao i do sada dati sve od sebe da se izbore s bolešću – zaključio je Konjević i poručio da bi ljudi trebali više vjerovati struci – i svojoj Vladi.