Uskoro zabrana ulaska u EU

U Bruxellesu upravo traje sastanak na kojemu se odlučuje o zabranu ulaska u Schengensku zonu kao izvanrednoj mjeri za zaustavljanje širenja koronavirusa, doznaje ekskluzivno Večernji list.

Još nismo vidjeli pravni tekst te odluke koju Europska komisija planira objaviti kasnije tijekom dana, i koja nakon objave treba biti usvojena u Vijeću EU, no Financial Times, koji je prvi javio vijest, piše da je odluka skrojena kao da se odnosi na Schengensku zonu, ne na vanjsku granicu Europske unije. Pokušavamo doznati što to znači za Hrvatsku, koja je u EU, ali nije u Schengenskoj zoni.

Financial Times piše da će Bugarska, Cipar, Hrvatska, Irska i Rumunjska (sve države članice EU izvan Schengena) biti pozvane da primijene ista ograničenja. No, hoće li hrvatskim građanima netko raditi probleme prilikom prelaska vanjske granice Schengenske zone? Neće. Naši izvori tvrde da, iako prvi sastanak na tu temu još traje i iako još nije jasan tekst pravne odluke koja će se uputiti na usvajanje, formulacija teksta koji će biti usvojen na Vijeću ne bi smjela biti na štetu Hrvatske i drugih država članica Unije koje nisu unutar Schengenske zone. Ali Hrvatska bi uskoro, nakon usvajanja odluke, mogla zabraniti ulazak svim državljanima trećih zemalja (izvan EU) preko naših graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom, kao i u zračnim lukama.

Iznimke od zabrane ulaska vrijedit će za građane EU, strance sa stalnim prebivalištem u EU i članove obitelji, kao i za strane radnike u zdravstvu i ključnim industrijskim sektorima.

Nešto iza 16 sati detalje je o ovom prijedlogu dala je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen:

- Što manje putovanja, to bolje možemo ograničiti širenje virusa. Predlažem stoga šefovima država i vlada da uvedu privremena ograničenja za sva nenužna putovanja u EU. Ograničenja bi trajala 30 dana - rekla je Ursula von der Leyen i dodala da bi novi režim trebale primijenjivati i četiri pridružene članice Schengena, što znači države članice EU poput Hrvatske koje još nisu ušle u Schengensku zonu.

Iznimke od zabrane ulaska vrijedit će za državljane EU, državljane trećih zemalja s prebivalištem u EU, njihove obitelji, diplomate, radnike iz pograničnih područja koji legalno putuju na posao u EU, kao i strance čije su profesije važne za nošenje s ovom krizom, kao što su liječnici, znanstvenici, istraživači, vozači koji prevoze robu.

Druga mjera koju je predložila Komisija je da se na graničnim prijelazima unutar EU, kojih je svakim danom sve više, uvedu brze trake s prioritetom za prolazak kamiona s robom.

