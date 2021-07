Von der Leyen: Hrvatska je spremna za Schengen, zadatak je da uvjerimo Vijeće. Možete biti sigurni da ću raditi na tome

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen u NSK, u povodu pozitivne ocjene hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Von der Leyen je kazala da je Plan oporavka Hrvatske vrlo ambiciozan. Hrvatska je dobila sredstva iznad 12 posto BDP-a, kazao je premijer i dodao da je siguran da će Hrvatska to iskoristiti za rast i za razvoj. Oboje su građane pozvali na cijepljenje kako bi zaštitili sebe ali i svoje voljene.

Tijek događaja:

15:21 - Premijer Plenković i predsjednica EK u obilasku Zagrebačke katedrale koja je stradala u potresu.

Snimio Kruno Galjar

15:04 - Ursula von der Leyen pozvala je sve da se cijepe, a premijer Plenković je na kraju presice dodao da je, za one koji nisu znali, predsjednica EK i liječnica.

Pitanja novinara na konferenciji za medije

14:56 - Ulazak u Schengen?

"Što se tiče spremnosti za ulazak u Schengen poznato vam je da smo dobili pozitivnu ocjenu. Naša suradnja je izvrsna i gledajući dokument signal nam daje za pravo i možemo u dobroj vjeri očekivati da se 2021. donese odluka o Hrvatskoj kao novoj članici schengenskog područja", kazao je premijer.

"Po nama je Hrvatska spremna, zadatak je da uvjerimo Vijeće. Možete biti sigurni da ću ja raditi na tome. Hrvatska je na dobrom putu što se tiče uvođenjem eura. Ako Hrvatska nastavi mislim da su tu pozitivne prognoze što se tiče 2023. godine", kazala je Von der Leyen.

Jaz među državama članicama i hoće li doći do izazove u provedbi?

"Plan oporavka imaju za cilj da jači izađemo iz ove krize i naravno kriza nas je sve pogodila, preduvjeti su bili drugačije i neke članice su bile jače pogođene. Kada govorimo o Hrvatskoj je ovo snažna prilika da smanji taj jaz. Provedba je teška, ali Andrej mi smo uz vas. Radili smo na tome i ja sam sigurna da će to dovesti do poboljšanja ali uz naporan rad", kazala je Von der Leyen.

Izjave nakon sjednice Vlade medijima

14:50 - "Hrvatska je dobila sredstva iznad 12 posto BDP-a i siguran sam da ćemo to iskoristiti za rast i za razvoj. Zahvaljujemo EK u trenucima kada smo uz Covid bili suočeni s dvama razornim potresima ovdje i na Banovini", kazao je premijer Plenković na konferenciji za medije u NSK.

"Hrvatska je prošla kroz teška vremena, i sve države članice su pogođene pandemijom. Ovo je poseban trenutak, to je ta europska solidarnost. Nikada neću zaboraviti telefonske razgovore koje smo vodili. Sjećam se straha, panike. Pogođeni ste potresom. Odlučili smo zajednički nabaviti cjepiva, to je bila dobra odluka. Ne znam što bi bilo da su samo velike članice imale pristup cjepivu, a srednje i male nisu. Ohrabrujem sve da se cijepe jer to je zaštita samih sebe ali i naših voljenih. Željela bih se zahvaliti na suradnji. Ovaj Plan će oblikovati vaše gospodarstvo. Hvala na vašem radu Andrej i čestitam vam", kazala je Ursula Von der Leyen.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 8.7.2021., Zagreb - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u posjetu Hrvatskoj. Sjednica Vlade Republike Hrvatske uz sudjelovanje predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Sjednica Vlade s Ursulom Von der Leyen

14:33 - Premijer Plenković kazao je da će s Von der Leyen posjetiti Katedralu kao i tvrtku Rimac Automobili.

"Draga Ursula hvala na dolasku. Zahvaljujemo na ovoj ocjeni, vjerujemo da će Vijeće biti brzo kao što je bila Komisija", kazao je Plenković na kraju sjednice Vlade. "Kada te slušam, to je sve zagrijalo moje srce i veselim se provedbi", kazala je Von der Leyen nakon govora premijera Plenkovića.

14:30 - "Čeka nas puno posla, i znam da ćete nam biti partneri. Ciljevi su nam da u ovo doba godine bude otvoren Pelješki most, mi ćemo za koji tjedan, desetak dana, imati fizičko spajanje mosta. To je za nas najbolji dokaz europskog suverenizma. Nastavit će suradnju s Komisijom i pozitivno ocijenila naše napore za ulazak u Schengen. Drugi cilj je članstvo u europodručju", dodao je.

"Ova sredstva iznose čak 12 posto našeg BDP-a", kazao je premijer. "Naš plan je izrađen u suradnji s EK. Važna je demografska revitalizacija, ona se prožima kroz naš Plan i nastojat ćemo iskoristiti ova sredstva na najbolji mogući način. Povećat ćemo obnovljive izvore energije, ulaganjem u vodu za piše, osigurat internet za sve građane i gospodarstvenike, u pravosuđu želimo smanjiti broj neriješenih predmeta za 35 posto. Želimo iskoristiti sredstva za otvaranje 100.000 radnih mjesta. Nastavit ćemo s funkcionalnom integracijom bolnica. U obnovu zgrada u kojem ćemo uložiti 12 posto", kazao je Plenković i rekao da je teško nabrojati sve što se nalazi u tri velike knjige.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 8.7.2021., Zagreb - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u posjetu Hrvatskoj. Upisivanje u Zlatnu knjigu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

"Kada nas je prošle godine pogodio koronavirus bili smo predsjedali Vijećem. Tada smo dolazili u ovu dvoranu, mi smo morali preuzeti ulogu kriznog upravljanja i zahvaljuje predsjednici Komisije na suradnji", kazao je premijer. " Osim Covida pogodila su nas i dva potresa. Štete su četiri puta veće. To je specifičnost koja nas čini posebnijima a ne zato što smo najmlađa članica EU", kazao je i dodao da je Hrvatska osjetila solidarnost kod nabave cjepiva, kao i na sredstvima kod očuvanja radnih mjesta, kao i velikim sredstvima iz Fonda solidarnosti, to je milijarda eura za štete koje smo pretrpjeli. Najveća solidarnost je bila odgovor na krizu, a to je Plan oporavka i otpornosti.", dodao je.

14:20 - Počela je sjednica Vlade na kojoj je Ursula Von der Leyen.

"Dragi Andrej, hvala što ste me ugostili. Imam puno lijepih sjećanja kod vašeg predsjedanja, bili smo tu u NSK. Uistinu mi je drago što mogu biti ovdje. Hvala što ste me pozvali, ovo je poseban trenutak. Komisija je dala zeleno svjetlo planu oporavka, To je plan koji ima najveći udio BDP-a. Vrlo je ambiciozan, želim se zahvaliti, radili ste na tom planu naporno pa zahvaljujem svima, svim tijelima i osobno Vam se želim zahvaliti. Kada govorim o tom hrvatskom planu taj inovacijski dio je sjajan, skladištenje ugljika", kazala je Von der Leyen.

"Energetska učinkovitost je nešto odlično. Kasnije ću vidjeti Katedralu. 20 posto vašeg plana ide u digitalizaciju, širokopojasni internet što je važno za povezivanje ljudi. Investiranje u e-zdravstvo je vrlo bitno kao i ulaganja u obrazovanje što je važno. Isto tako mi se sviđa da je uravnoteženost ulaganja i reformi jedan dobar miks, to je sjajno. Samo bih željela spomenuti temu, za koju sam zainteresirana, na povećanje i poboljšanje brige o djeci. Dubravka Šuica će se isto tome veseliti. Taj korak naprijed je vrlo važan", dodala je.

Premijer Andrej Plenković zahvalio se Von der Leyen na lijepim riječima.

14:10 - Von der Leyen se upisala u Zlatnu knjigu te se uputila na sastanak s premijerom i sjednicu Vlade

14:00 - Ursula Von der Leyen stigla je u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu gdje ju je dočekao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Tijekom boravka u Zagrebu, predsjednica Komisije Ursula von der Leyen će s predsjednikom Vlade Plenkovićem obići i Zagrebačku katedralu jedan od simbola stradanja u razornom potresu koji je prošle godine pogodio Zagreb. Nakon toga će posjetiti tvrtku Rimac Automobili u Svetoj Nedjelji, kako bi se predsjednica Komisije upoznala s najvećim pojedinačnim projektom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.