Plenković najavio da će tražiti odgovornost svih članova Uprave Ine: 'Bijesan sam'

'Mi smo i kao Vlada i kao parlamentarna većina zgroženi i šokirani', rekao je na samom početku konferencije za novinare premijer Andrej Plenković.

''Imali smo danas uži kabinet Vlade i sastanak parlamentarne većine i naravno da smo razmotrili najaktualniju političku temu. Mogu reći da smo i mi kao Vlada i parlamentarna većina zgroženi i šokirani. Osuđujemo ovakvo udruživanje za ovakvo kazneno djelo, i to u vremenu najveće energetske krize”, rekao je premijer.

''Tri aspekta nam se čine važna. Ministar Filipović je u ponedjeljak održao sastanak s dijelom članova Uprave Ine, zatražio izvješće, potom smo se svi zajedno sastali s članovima NO-a Ine i danas je održan sastanak na kojem se jasno traže objašnjenja od Uprave Ine. Ključna poruka je da su institucije RH i Vlade bile te koje su otkrile ovaj slučaj zlouporabe. Želimo da se u pravnom procesu utvrdi odgovornost, o tome će odlučiti sud. To je poruka koje svi moramo biti svjesni. Osim toga pljačka je otkrivena zahvaljujući institucijama Vlade što govori da je naša politička privrženost borbi protiv korupcije jaka'', napomenuo je.

Premijer je rekao kako su u Vladi ''jako nezadovoljni da Uprava Ine nije vidjela da se ovo događa. Ovaj slučaj pokazuje da je model upravljanja Inom loš jer ta lista ovlasti izbjegava nadležnosti članova Uprave, ali to ih ne ne oslobađa odgovornosti. Nedopustivo je za članove Uprave da im se u hijerarhiji ispod dogodi ovakav slučaj.'

Istaknuo je kako je vrijeme za reviziju načina poslovanja zajedno s partnerom, te kako je Vlada za svoje planove dobila podršku koalicijskih partnera, i planira nastaviti raditi za korist hrvatskih građana. 'I do sada smo u krizama pomagali građanima, a nismo naštetili hrvatskom gospodarstvu'.

''Tražit ćemo odgovornost svih članova Uprave Ine, i hrvatskih i mađarskih'', rekao je premijer.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 31.08.2022.,Zagreb - Andrej Plenkovic nakon sastanka vladajuce koalicije obratio se medijima Photo: Patrik Macek/PIXSELL

''Ovo je neugodna politička situacija, ali situacija u kojoj je čim se uočilo da se nešto neobično događa, pokrenulo sve potrebne aktivnosti institucija''. Premijer je istaknuo kako je Vlada dobila podršku koalicije i kako će ići dalje s mjerama koje planiraju.

Na pitanje što znači tražiti odgovornost svih članova Uprave premijer je rekao kako 'u ovom trenutku treba djelovati odlučno i odgovorno'. 'Ovo traži raspravu o modelu upravljanja Inom s partnerom', dodao je.

O susretima oporbe i njihovim zahtjevima za ostavkama kaže kako je 'Vlada odlučna i odvažna da nastavi provoditi svoj program unatoč krizama, kako bi pomogli hrvatskim građanima. Ja se ne bojim nikoga'. Nazvao ih je 'ekipom iz Kragujevca' koja ne zna gdje im je supruga studirala i naveo je kako su na podu s 13 posto. 'Ja se na taj nivo neću spuštati i njima neću odgovarati'.

Objasnio je da u ovom trenutku ne može tražiti odgovornost Nadzornog odbora bez suglasnosti MOL-a, ali da nije isključeno kako će se u jednom trenutku ispitati i odgovornost članova NO-a. 'Nije normalno da ovo u ovakvoj krizi traje i da to nitko ne uoči. To nije normalno', rekao je.

Govoreći o tome očekuje li da će imati podršku MOL-a za neke od postupaka koje planira provesti, a potrebna je suglasnost partnera premijer je rekao kako ne želi ništa prejudicirate, te kako će se vidjeti što će biti i ovisno o tome će se reagirati. ''Ali nisam siguran ni da je i MOL-u ovo ugodna situacija', rekao je.

Potvrdio je da Šurjaka poznaje od prve godine fakulteta, te da to nije nikakva tajna. Objasnio je da to što bilo tko nekoga poznaje, ni ikakvo poznanstvo, pa čak ni prijateljstvo ili kumstvo, ne znači da netko ima utjecaj na politiku stranke ili da stranka daje podršku ovakvim pljačkama, ili da jedna osoba ima nekakav utjecaj na ovekve postupke druge. 'Tko je Škugora postavio u Ini, ja ne znam, Vlada postavlja članove Uprave kako bi spriječili ovakve događaje. Zato ćemo i tražiti njihovu odgovornost. Oni su tu da se ovakve stvari ne odgode', rekao je premijer, te dodao kako će se sada sve provjeriti, sve do najmanje sitnice, jer da je to i bila poanta svih održanih sastanaka proteklih dana.

'Sada ćemo ispitati sve do najsitnijeg detalja. Zato smo i zatražili reviziju poslovanja. Ako vidimo da dođe do bilo kakvih propusta sankcionirat ćemo sve koji to zaslužuju', rekao je Plenković dodavši kako će Vlada predstaviti mjere koje će zaštititi sve kategorije građana. 'I svi će biti zadovoljni, vidjet ćete'.

'Vanđelić je bio suglasan sa svim odlukama Nadzornog odbora Ine, na naš prijedlog postao kandidat za gradonačelnika i onda pobjegao. I sad bi ja njemu trebao vjerovati', kaže Plenković.

'Odluke o hrvatskim članovima Uprave donosi Vlada, nitko drugi. Nećemo mi odgovarati za nekoga tko nije napravio svoj posao kako treba. Mislim da sam tu bio vrlo jasan', zaključio je. U državni proračun, istaknuo je Plenković, uplaćen je dio novca - više od 400 milijuna kuna.

Na pitanje osjeća li osobnu odgovornost za situaciji u Ini rekao je da ne, a na pitanje osjeća li se prevarenim rekao je: 'Osjećam se bijesan, ja sam tuđih, da ne kažem čega, u ovih šest godina pojeo ne znam više koliko, ali naučio sam da smo mi tu da brinemo, čistimo i radimo na napretku Hrvatske'.

'Ovakva stvar je grozomorna, to ne samo da je kazneno djelo nego je visoko nemoralno', to je poruka koju želim poslati građanima. 'Važno je da je novac sačuvan', rekao je na kraju.