Mijić: Ivošević je Batman za Puljkova Bruce Waynea; Rimac: Bilo je za očekivati da će Puljka izabrati

Stanovnici grada Splita danas su na prijevremenim izborima birali gradonačelnika i novo Gradsko vijeće. Birališta su se otvorila u 7 sati, a prvi izborni rezultati stigli su oko 21 sat i prema njima trenutno vodi Ivica Puljak.

Po objavi prvih rezultata pratite Večernjakovu specijalnu emisiju u kojoj je Večernjakova urednica i novinarka Petra Balija ugostila politologa Ivana Rimca i političkog analitičara Matu Mijića. Tijekom večeri u emisiju javio se Večernjakov reporteri iz Splita Juraj Filipović.. Izbore će analizirati i Dea Redžić, urednica Premium izdanja Večernjeg lista.

Po objavi prvih rezultata Večernjakov reporter Juraj Filipović javio se iz sjedišta HDZ-a u Splitu.

- Atmosfera je prilično komorna. Pričao sam s istaknutim splitskim HDZ-ovcima i očekivala se Puljkova prednost, ali ne u ovakvom omjeru. Zapravo, na neki način je priznat poraz i čekaju se rezultati izbora u 23 sata kako bi se vidjelo ide li se u drugi krug - kazao je Filipović.

- Čini se da su u redovima HDZ-a podbacili. Mislim da je tome pridonijela činjenica što se radi o nestranačkom kandidatu, što je jedan dio HDZ-ovaca zamjerio. Išli su na personaliziranu kampanju i to se nije svidjelo biračima - napomenuo je Večernjakov reporter.

- Do sada se većinom na lokalnom izborima, kad je bilo ponavljanja, događalo da imamo status quo. To je bilo vidljivo u Osijeku. Imali smo stalno ponavljanje izbora. Svaki novi izbori bi potvrdili situaciju kakva je bilo. To se neće dogoditi u Splitu jer su se određene koalicije raspale, ali veliki igrači će ostati isti i u istim omjerima - smatra Rimac i dodaje kako će se vidjeti što će biti s manjim strankama koje su prošli puta išle zajedno dok su pak sad išle same.

- Što se tiče gradonačelnika, on je tako kratko bio da nije stigao potrošiti kredibilitet i oni najvjerojatnije očekuje da pokaže što je obećao. Ovako kratak mandat nismo vidjeli i bilo je za očekivati da će ga glasači ponovo izabrati. Birači su do sada bili jako nezadovoljni sa stanjem u Splitu. Na lokalnim izborima i to ne samo u Splitu je jako porastao broj protestnih glasača i to za neke nove kandidate - dodao je politolog.

Rimac smatra da birači imaju još uvijek povjerenja da bi mogao doći netko drugačiji.

- Ne vidim razlog da bi Puljak izgubio izbore nakon godinu dana. Bilo je nesnalaženja na početku i poteza koje je kritizirala oporba. Objektivno govoreći, Pulja nije mogao potrošiti kredit koji je dobio na prošlim izborima. Ova kampanja je bila previše prljava, a to birače, na što ne misle izborni stožeri, uvjeri u njihov prvotni izbor jer ih to uvjeri da je nekakva velika zavjera protiv njihovog kandidata - kazao je Mijić i dodao da je prljavština koja je obilježila kampanju pomogla Puljku.

- HDZ je na krivim strateškim postavkama ušao krivo u kampanju. Očito je da je središnjica bila jednog nestranačkog kandidata koji je trebao zahvatiti više od Vice Mihanovića, a dobili smo to da ta ista središnjica nije sredila odnose unutar te iste organizacije. S jedne strane pokušavaju organizaciji nametnuti svoje viđenje kandidata, a s druge strane ostavlja organizaciju koja je pokazala da je gubitnička na izborima. Ovo nije bila HDZ-ova kampanja. Ovo je bila kampanja s pola gasa. HDZ je trebao imati prednost zbog niske izlaznosti, a ta se prednost ne vidi na rezultatima. Ova moguća pobjeda Puljka u prvom krugu je rezultat loše HDZ-ove kampanje - ističe politički analitičar Mijić.

Današnje izbore u gradu pod Marjanom komentirala je i Dea Redžić, urednica Premium izdanja Večernjeg lista.

- Puljak se borio sam sa sobom. Ovo je debakl HDZ-a. HDZ u Splitu ima golemih problema i to je pridonijelo da imamo ove rezultate. Imali smo situaciju da HDZ prije objave rezultate govori da njihovi ljudi nisu došli zbog vremena. Kad HDZ to govori, onda znamo koliko je teško. Kao što znamo nema to što može zaustaviti njihove birače na izbore. Mogli smo vidjeti da su u velikim problemima. Puljak može raditi što god poželi. Vidjet ćemo i za Gradsko vijeće. Ali u svakom slučaju, Puljak je ostvario sve što je realizirao. HDZ je u teškoj situaciji - smatra ugledna novinarka.

Redžić dodaje da je Ivica Puljak pokazao da se isplati riskirati te da će Puljak prikazati rezultate izbora tako što mu Ivošević nije teret.

Ugledni stručnjaci su komentirali Bojana Ivoševića, Puljkova zamjenika kojeg mnogi smatraju problemom za bivšeg gradonačelnika, te njegovu ulogu u ovim izborima.

- Ivošević je jedna velika prednost za Puljka. Ivošević je Batman za Puljkova Bruce Waynea. Ne može se Puljak presvući u Batmana, nije on za tuči se s ovim lokalnim igračima. Birači u Splitu razumiju da za grubijane s druge strane morate imate svoje grubijane. Ivošević je ključni za Puljkovu pobjedu - kazao je Mijić.

Rimac napominje kako Split nisu samo ljudi koji se šetaju po rivi, te da Ivošević ima jednu oštrinu koju birači vole.

- U sukobu s Kerumom, Ivošević izgleda bitno mlađi. On zna dinamiku i kako se komunicira te je on povukao puno mlađih birača. On je donio dosta birača. Puljak ne bi znao odgovoriti na neke od napada, dok Ivošević to zna. To dovodi do dvostrukog pristupa u kojem će birači naći nekoga od njih dvojica koji im paše - objasnio je Rimac.

Mijić je izjavio da je kampanja jako puno pomogla Puljku i Centru da ostvare rezultat.

- U Splitu je ideologija posve nebitna. Split je posve specifičan. Kampanja koliko je pomogla...Puljak će ovo prikazati kao pobjedu političke hrabrosti. Kampanja je bila dosadna, ako izuzmemo ovu kampanju. Puljak je odlučio da što manje govori. Split je pokazao da im je to nebitno. Njih zanima da grad ne bude više blokiran. Sve te stranke imaju neke zajedničke, odnosno slične programe - objasnila je Redžić i dodala: - Ali da HDZ kaže da im je bilo vruće...HDZ ima velike probleme u Splitu.

