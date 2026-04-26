Kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok smrti u Zagrebu – više saznajte u posebnom prilogu

U fokusu su teme prevencije, ranog otkrivanja bolesti i važnosti informiranih svakodnevnih odluka. Poseban naglasak stavljen je na kardiovaskularne bolesti, koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u Zagrebu, uz konkretne savjete kako smanjiti rizik i razbiti najčešće zablude o zdravlju srca.

Prilog donosi i razgovore s relevantnim sugovornicima, među kojima su Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom grada Zagreba, zatim dr. Ena Kurtić o prevenciji kardiovaskularnih bolesti te dr. Ingrid Prkačin koja upozorava na opasnosti visokog krvnog tlaka – često neprimjetnog, ali izrazito rizičnog stanja.

Kroz niz tema i stručnih uvida, prilog podsjeća da su mnoge bolesti danas sprječive te da prevencija počinje izvan zdravstvenog sustava – u svakodnevnim navikama i odgovornosti prema vlastitom zdravlju.