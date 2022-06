Đogaš: Niska izlaznost je poruka građana onima koji su sazvali ove izbore

Danas se u Splitu održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i novo gradsko vijeće. Do 16.30 sati zabilježena je izlaznost od tek 21,74 %, što je oko 12% manje u odnosu na godinu ranije.

Birališta u Splitu su se zatvorila u 19 sati, a izjave za medije dao je HDZ-ov kandidat Zoran Đogaš.

S terena izvještava Juraj Filipović, a izbore iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

- Ne znam što se dogodilo nakon 16.30 sati, ali mi se čini da je to poruka građana onima koji su sazvali ove izbore. Meni je ovo osobno korisno, izgubio sam 4, 5 kilograma tijekom kampanje, ali mislim da Puljak i partneri nisu objasnili potrebu za ovim izborima. Situacija u Gradskom vijeću je bila stabilna, ali očito je Puljak htio nešto drugo, a što to ja ne znam. Nije uspio okupiti većinu ni za garaže, vrtiće... Mislim da je to neki propust i da će ga kazniti građani i da će izabrati osobu koja će to napraviti - komentirao je Đogaš nisku izlaznost.

- Siguran sam da ću dobro proći, suradnja u drugom krugu je moguća sa svima kojima je Split u srcu i kojima je dobrobit građana važna. Ne da političke ambicije budu iznad toga, čemu smo svjedočili zadnjih godinu i pol. Ja sam svoje zamjenike izabrao upravo po tome što su fini i pristojni, to su ljudi s upravljačkim iskustvom - dodao je Đogaš.

Odgovarajući na pitanje smatra li da niska izlaznost odgovara velikim strankama, tako i HDZ-u, Đogaš je kazao kako je teza bilo više.

- I mene zanima kakvi će biti rezultati i što će pokazati analiza, vidjet ćemo iza 21 sati. Tijekom kampanje je velika potpora HDZ-a tako da očekujem da će ispuniti svoju zadaću, ali veliki broj nestranačkih ljudi koji nas podupiru mi daje veliki optimizam da imamo budućnost pred nama - kazao je.