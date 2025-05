Josip Bozanić o susretu s papom Lavom XIV.: 'Rekao sam mu da je znakovito da je izabran na rođendan Alojzija Stepinca. On je to razumio'

U 17 sati se iz Vatikana javio kardinal Josip Bozanić. Naime, riječ je o prvom obraćanju hrvatskog kardinala otkako je 8. svibnja na konklavi izabran novi Papa – Lav XIV. "Kongregacije su jako važne da pripreme konklave. One su pripremile i konklave su kratko trajale jer se osjetilo jedinstvo među kardinalima. Nije bilo nekih podjela već jedinstvo" rekao je Bozanić.

"Preko interventa se moglo bolje upoznati ljude i poglede i ono što pojedini misle i kako vide situaciju u svijetu i u Crkvi" dodao je. Kazao je kako je popričao s novim papom Lavom XIV. "Nakon što je Papa izabran, nakon što je rekao koje ime će nositi i nakon što smo zajedno izmolili molitve, onda smo svi pojedinačno prišli Papi. Ja sam mu najprije čestitao i izrazio svoju lojalnost i kazao da je cijela Hrvatska molila za novog Papu. Dodao sam da je za mene znakovito da je izabran na rođendan Alojzija Stepinca" objasnio je.

"Za mene je to znak. On je to shvatio i razumio. Papa sigurno poznaje Crkvu zbog toga što je rođen u SAD-u na području biskupije Chicago, a bio je i u drugim dijelovima svijeta. On sigurno zna Crkvu relativno dobro i ja vjerujem da poznaje i Crkvu u Hrvatskoj" objasnio je kardinal.

"Mogu reći da je Papin susret s kardinalima bio poseban. Htio se susresti sa svim kardinalima koji su se našli u Rimu. Predstavio je sebe i rekao je zbog čega je izabrao ime Lav XIV.. Kazao je kako smo danas pred drugom revolucijom, spomenuo je i umjetnu inteligenciju, pitanje bogatsva i siromaštva,... Nakon toga se zahvalio kardinalima i rekao je da bi se s kardinalima htio češće susretati. Nakon njegovog uvoda je rekao da se mogu postavljati pitanja i prijedlozi pa je tu bio riječi i o formaciji svećeništva i drugim crkvenim pitanjima. Susret je trajao od 10 do 12 sati. Dakle, puna dva sata. Na kraju susreta se pojedinačno pozdravio sa svakim od kardinala. Stajao je na izlazu, a mi smo išli jedan za drugim. Kazao sam mu da je Crkva u Hrvatskoj zadovoljna i da moli za njega" objasnio je Bozanić. "Pozvali smo ga u Hrvatsku kao kardinala, a sada ga pozivamo i kao Papu. Nadamo se da će razmisliti" dodao je.

Na pitanje ako Europu u crkvenom smislu treba ojačati Bozanić je kazao kako je u ovim konklavama bila prednost da se izraze i oni iz manjih zemalja. "Meni se čini da danas možemo govoriti o periferijama, ali i onim crkvenim. To su one u kojima su crkve praznije. Gdje se ne dolazi na nedjeljnu misu. Gdje se ne ide na ispovijest. To su sve periferije. Možemo ih i locirati. Upravo misa Pape s nama kardinalima je razvila to središte Isusa Krista jer od toga polazi sve. Ako se Krista ne propovijeda i ne donosi ljudima onda to ne može biti nešto kršćansko" objašnjava kardinal.

"Mi smo u jubilarnoj godini, u godini nade koja ne razočarava. Čovjek traži nešto više, a to više može doći odozgo" dodaje i komentira poruku novog Pape koji je u centar svega stavio mir. "Crkva nema moć oružja, nema ovosvjetsku moć, ali ima nešto drugačije i svi moramo na tome raditi. Novi Otac će, ja se nadam, imati neke nove kanale po kojima će moći raditi" rekao je Josip Bozanić.

Podsjetimo, novi Papa izabran je 8. svibnja u popodnevnim satima, nakon višednevne konklave u Vatikanu 8. svibnja 2025. godine. Kardinali su za 267. poglavara Katoličke crkve izabrali kardinala Roberta Prevosta, koji je uzeo ime Lav XIV., čime se simbolički povezao s papama poznatim po snažnom vodstvu, socijalnom angažmanu i reformskom duhu. Njegov izbor označava početak novog poglavlja u povijesti Crkve, s potencijalnim naglaskom na obnovu dijaloga, socijalnu pravdu i veću prisutnost Crkve u suvremenim globalnim izazovima.

