USKOK podigao optužnicu protiv Gorana Puklina, Željka Fadljevića i Tomislava Gligore

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1974., 1975., 1985.) zbog počinjenja kaznenih djela nezakonitog pogodovanja, pomaganja u nezakonitom pogodovanju te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Prvooptuženi je Goran Puklin, suprug Mirele Alerić Puklin, bivše tužiteljice u aferi Agrokor. Osim njega, optuženi su Željko Fadljević i Tomislav Gligora.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"Optužnicom se II. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od ožujka 2018. do prosinca 2019. godine u Zagrebu, kao direktor Sektora logistike u trgovačkom društvu Hrvatska lutrija d. o. o. te istovremeno prikriveno postupajući i u svojstvu tajnog člana jednog trgovačkog društva (dalje: TD), u cilju da u postupcima javnih nabava tom TD-u osigura status jedinog valjanog ponuditelja i tako mu omogući dobivanje i ugovaranje poslova s Hrvatskom lutrijom, najprije s preostalim predstavnicima TD-a, i to I. okr. kao tajnim članom TD-a i III. okr. kao direktorom TD-a, utvrdio profil stručnih osoba kojima je TD raspolagalo, a potom dogovorio dokaze sposobnosti koje će svi zainteresirani gospodarski subjekti morati ispuniti da bi mogli sudjelovati u postupcima javne nabave za pružanje IT usluga Hrvatskoj lutriji kao naručitelju. Pritom su dogovorili i kriterije za bodovanje dostavljenih ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata te su ih prilagodili profilu i radnom iskustvu stručnjaka na dispoziciji TD-a.

Sukladno dogovoru, III. okr. je njihove zajednički sastavljene ponude u ciljanim postupcima javne nabave podnosio naručitelju, nakon čega je II. okr. postupajući kao direktor Sektora logistike u Hrvatskoj lutriji, u cilju realizacije dogovora u tim postupcima usklađivao tehničku dokumentaciju s profilom stručnjaka koji su bili na dispoziciji TD-u, certifikatima i godinama iskustva koje su posjedovali i određivao da upravo ti stručnjaci u postupku evaluacije ponuda nose dodatne bodove. Slijedom toga je TD, po objavi više predmetnih nabava, bilo jedini ponuđač ili jedini ponuđač koji je zadovoljavao tražene uvjete te je Hrvatska Lutrija po okončanim postupcima s TD-om sklapala ugovore. Na opisani način je Hrvatska lutrija kao investitor TD-u dodijelila javne nabave IT usluga u vrijednosti od 8.299.437,50 kuna.

Osim toga je, od prosinca 2018. do ožujka 2019. godine u Zagrebu, I. okr. kao voditelj službe marketinga u jednom TD-u, koristeći okolnost da je bio ovlašten na trošak TD-a odlučiti o angažiranju studenata za obavljanje povremenih administrativnih poslova, zatražio od četiri studentice da u Studentskom centru u Zagrebu (dalje: SC) preuzmu ugovore o obavljanju studentskog posla u kojima će TD navesti kao poslodavca. Potom je od njih preuzeo te ugovore te je, iako nisu obavile nikakav posao, djelatnicima računovodstva neistinito prikazao da su po njegovom nalogu obavile administrativni posao za potrebe TD-a, na temelju čega je TD posredstvom SC-a isplatilo studenticama ugovorene honorare. Potom su mu, sukladno njegovom traženju, studentice honorare, u cijelosti ili umanjene za 300 kuna, predavale u gotovini. Na taj način si je III. okr. pribavio nepripadnu materijalnu korist od 19.400,00 kuna, a TD je oštetio za ukupno 23.601,88 kuna", priopćeno je.