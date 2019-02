Urednici portala Vecernji.hr: Nema stresa koji nismo prošli i uspjeli preživjeti

Ako mislite da je u novinarskim redakcijama često bučno, užurbano i stresno, u pravu ste. Posebice je živo u online redakcijama, poput naše na portalu Vecernji.hr. U 20 godina kroz redakciju je prošlo puno kolega novinara, urednika, marketingaša, webmastera, a posljednjih 15 godina i autor ovog članka dio je Večernjakove online redakcije. Razgovarali smo s većinom glavnih urednika našeg portala, od lansiranja do danas.

Prvi urednik Večernjakova portala Božidar Mušica u Večernji list stigao je još 1971., godinama je radio u gradskoj rubrici. Dok krajem 90-ih nisu krenuli planovi o internetskim stranicama.

– Nije dugo trebalo da se pokrene web, ali bili smo limitirani snagom mašina, stranica se otvarala i pet minuta. Zato smo rezali naslovnicu i stavljali fotografije manjih rezolucija. U to vrijeme prevladavale su novine, internet nije mogao biti konkurentan zbog sporosti mreže – prisjetio se Božidar tih dana.

VIDEO Izvršni urednici otkrivaju kako je raditi na portalu Vecernji.hr:

[video: 29326 / VIDEO Izvršni urednici otkrivaju kako je raditi na portalu Vecernji.hr]

No i u tim uvjetima Večernji je pratio svjetske trendove:

– Bili smo ukorak sa svjetskim medijima, pratili smo ih i učili od njih. Ono što smo mogli tehnički napraviti bilo je isto, no neke stvari nismo mogli pratiti. Slali smo i servisne informacije u tadašnji VIP. Imali smo puno rubrika i sadržaja, ali ljudi tada nisu novine zamjenjivali portalima – zaključuje Mušica koji je uređivao Večernjakov web do kraja 2003., a i danas u mirovini redovito prati portale. U 2004. krenulo se u veliki projekt redizajna i promjene uređivačke politike, u proljeće je pokrenut portal u punom smislu, kako danas doživljavamo news portale. Glavni urednik portala od 2004. do 2009. bio je Branimir Kovač, dugogodišnji večernjakovac koji je radio u gradskoj rubrici, pratio događanja u Saboru i hrvatsku politiku, biznis, a godinama je uređivao i novinski prilog Online o tehnologiji. Upitali smo ga koliko se promijenilo uređivanje.

– Čini mi se da je glavna razlika u načinu kako se opremaju tekstovi. Relevantnost je proizlazila iz sadržaja i tema, nije bilo potrebe za clickbaitom. To je trend koji se ustalio tek posljednjih godina pod utjecajem nekih uspješnih inozemnih medija kao i razvojem društvenih mreža – kaže i slaže se s kolegom Mušicom da u tim godinama utjecaj portala još nije bio na razini kao što je danas.

– No Vecernji.hr bio je iznimno utjecajan dijelom zbog backgrounda glavnog tiskanog izdanja, ali velikim dijelom jer smo mnoge stvari prvi pokretali na domaćem online medijskom prostoru. Prvi smo podigli kvalitetnu videoprodukciju na nekom domaćem portalu i usprkos nekim krivim koracima to mi je jedno od iskustava na koja sam najponosniji – istaknuo je Kovač koji zadnjih nekoliko godina sa suprugom radi na kulinarskom webu i YouTube kanalu Recepttura.

U 2009. portal je prošao kroz redizajn pod vodstvom Marijane Mijat, a od 2010. do 2012. za Vecernji.hr brinuli su izvršni urednici Vanja Moskaljov i Danijel Lijović. Vanja je do tada pisao za novine i upravo mu je Vecernji.hr bio prvi portal na kojem je radio.

– Prelazak iz printa na web nije bio toliko težak jer je posao urednika otprilike isti iako se mora puno brže raditi. Vjerojatno je nešto teži prelazak novinarima jer od jednog malo sporijeg tempa iz novina prelaze na tempo “200 na sat” gdje nema jednog roka u 17 sati, nego je rok stalno – uspoređuje Vanja. No promjena ga je ipak dočekala u očekivanju što čitatelje više zanima:

– Donekle me iznenadilo koje teme na portalu prolaze, a koje ne. Bio sam navikao da u novinama češće naglasak i važnost dajemo ozbiljnim političkim, a ponekad i poslovnim temama. Na portalu su takve teme u pravilu prolazile samo kad je bila riječ o nekoj ekskluzivi ili ako je bila neka žestoka svađa među političarima. Veću čitanost u prosjeku su imale vijesti iz lifestylea i crne kronike – kaže kolega Moskaljov, koji danas radi na portalu Tportal. Drži da na portalima vlada jaka konkurencija.

– Natjecanje među portalima izraženije je nego u printu, puno je važnije tko će prije i brže objaviti neku informaciju, iako je to zadnjih godina puno izraženije kod televizijskih kuća – ističe.

Svoje iskustvo rada na portalu podijelila je i aktualna izvršna urednica Ivana Jović:

– Na web sam došla kao studentica bez ikakvog iskustva rada u medijima. Tada mi je bila velika čast raditi u Večernjem listu, s istim ponosom dolazim na posao i danas, 13 godina kasnije. Obavljala sam novinarski posao. Tadašnji urednik prepoznao je moj potencijal, postala sam novinar-urednik, a ubrzo i izvršna urednica na portalu, što radim zadnjih šest godina. Uređivanje je za mene kreativno i zanimljivo, poput kuhanja. Kuhanjem želiš udovoljiti gostima i zadovoljiti njihove potrebe, a u medijima se trudiš čitateljima pružiti informacije koje žele. Ovo je definitivno moj posao iz snova, pruža sve ono što me ispunjava i u čemu mogu pokazati najbolje od svojih kvaliteta – kaže Ivana.

Najdugovječniji šef portala Večernjeg lista aktualni je urednik Dario Markas. U redakciju je stigao 2012., kada je Večernji izgubio korak za konkurencijom.

– U početku je cilj i zadatak stavljen pred mene sam po sebi bio izazovan. Večernji se u vrijeme mog dolaska nalazio na devetom mjestu Gemius ljestvice gledajući samo news portale. Prvi cilj bio je uspeti se na peto mjesto, u tom trenutku izgledalo je to kao popeti se na najveću planinu na svijetu. No zatekao sam krasne ljude koji su bili spremni mukotrpno raditi na nekoliko fronti i svakodnevno učiti. I eto, danas ne da smo peti, nego smo drugi portal u državi. Ovdje sam se uvjerio da nema nemogućih stvari te da se veliki trud i pravo ulaganje uz podršku nadređenih sigurno na kraju isplate – otkriva Markas. Prije Večernjeg već je imao iskustva rada na domaćim portalima. Kaže da se na stres već naviknuo.

– Već gotovo 12 godina radim na top hrvatskim news portalima i nema izvanredne vijesti ili stresne situacije da je nisam prošao i uspješno preživio. Tako da mi je i sam posao sve manje stresan, pogotovo sada kada sam doživio baš sve. U glavi kod ovakvih pitanja čujem i svoju suprugu koja uvijek doda: “Ma, kad on obožava taj posao i njemu je to super”. U posao sam ušao s mišlju da ne želim biti urednik kojeg ljudi ne mogu dobiti iste sekunde iza 17 sati. Jednostavno se navikneš da živiš s portalom 24 sata dnevno, ali olakšava što znam da je u svakom trenutku na portalu netko kome jako vjerujem i možda će sve proći i bolje nego da sam sam za računalom – poručuje Markas uz smiješak. Prisjeća se i nekih velikih projekata u posljednjih sedam godina u Večernjem.

Pogledajte kako se portal mijenjao kroz godine:

[video: 29327 / Portal kroz povijest]

– Proveli smo dva velika redizajna i prvi realizirali cijeli responsive news portal, isto toliko puta redizajnirali mobilnu aplikaciju, prvi od velikih portala uveli sustav naplate sadržaja poznat kao Premium, uspješno smo u obitelj primili najuspješniji portal u domeni zdravlja i lifestylea Ordinaciju, pokrenuli niz potportala, od Dive, Livinga i Vojne povijesti do Moje Hrvatske, Agrobiza i Lokalni.hr, pokrenuli smo i svakog dana jačali sve društvene kanale koji se danas koriste. Početkom prošle godine pustili smo u rad najmoderniji TV studio i Večernji TV i tako značajno povećali vlastitu videoprodukciju. I to su sve samo neki od većih projekata – izlistao je impresivnu listu izvršenih zadataka i najavio prvi sljedeći:

– Redizajnirana aplikacija Večernjeg lista prva će ugledati svjetlo dana, a ostalo neka budu iznenađenja za naše drage čitatelje.