20 godina portala Večernjeg lista: Evo kako smo počeli i kako se redakcija mijenjala!

Večernji list svakoga dana na portalu objavi više od 150 vijesti. Sada to pomnožite s 365 dana u godini i to tijekom 20 godina i dobit ćete kronologiju Hrvatske, svijeta i Večernjakova portala Vecernji.hr. A puno prije nego što je svijet zahvatila groznica trenutačnih vijest na internetu, Facebooka i društvenih mreža, Večernji list je pokrenuo svoje internetsko izdanje. Bilo je to 8. veljače 1999. godine na URL adresi www.vecernji-list.hr.

Tada se objavljivao dio priča iz novina i još nije bilo posebne redakcije ni novinara koji bi pisali samo za web. Na to je trebalo pričekati još nekoliko godina. Uostalom, i Google je pokrenut tek godinu dana ranije, a Facebook, recimo, tek pet godina poslije... Uz tadašnji Vjesnik, Večernji list bile su jedine novine koje su pokrenule svoje internetske stranice s vijestima.

VIDEO Pogledajte kako se portal Vecernji.hr mijenjao kroz godine

[video: 29327 / Portal kroz povijest]

Rušenje Blizanaca 2001.

Već u 2000. godini krenulo se u dotjerivanje vizualnog identiteta. Promijenjen je dizajn naslovnice portala i izgleda članaka. Klasična Večernjakova crvena boja zamijenjena je nijansom plave i stranice su postale puno preglednije i ugodnije za korištenje.

U rujnu 2001. godine dogodio se šokantni teroristički napad na Ameriku koji je zatekao cijeli svijet. Rušenje nebodera WTC-a u New Yorku izazvalo je burne reakcije i donijelo velike promjene. Odnosilo se to i na medijsku industriju koja je još više počela pratiti događanja uživo. Kada su mjesec dana nakon napada Amerikanci pokrenuli invaziju na Afganistan, reagirali su i u redakciji Večernjeg lista.

Tada je uvedeno posebno praćenje operacija u Afganistanu i svjetskoj politici vezano uz taj događaj. Tako su prvi put na portalu Večernjeg lista krenule objave najaktualnijih vijesti, i to prije nego što izađe sljedeći broj tiskanog izdanja. No to se radilo samo kod iznimnih događaja.

Prvi pravi veliki redizajn i transformacija Večernjakov internetskih stranica u portal kakav poznajemo danas dogodili su se 2004. godine. Baš uoči Europskog nogometnog prvenstva u Portugalu krajem svibnja 2004. godine Večernji je osvanuo u posve novom ruhu i na novom sustavu za objavu vijesti. Tada se prvi put osniva i novinarska web-redakcija pa su se web-masterima počeli pridruživati i novinari.

VIDEO Izvršni urednici otkrivaju kako je raditi na portalu Vecernji.hr

[video: 29326 / Ivana i Danijel o portalu Večernjeg]

Ekspanzija portala nastavila se i u sljedećim godinama. Veliki iskorak nastao je u 2006. godini kada se više počela uvoditi multimedija. Osnovana je i videoredakcija s posebnim emisijama Videovijesti koje su emitirane dvaput dnevno. Pokrenut je specijalizirani sportski site Sportal, a preuzet je i redizajniran tada popularni portal za šoubiznis i lifestyle Klik.hr

Drugi najčitaniji portal

Vijesti o uspjesima hrvatskih sportaša i reprezentacija često su bile iznimno dobro posjećene na Večernjakovu portalu, što je doprinijelo velikoj nagradi koju je osvojila i redakcija. Naime, za 2006. godinu Večernji list osvojio je treću nagradu u svijetu – Ifra Cross Media Award za multimedijsko praćenje Svjetskog prvenstva u nogometu.

Večernjak je tada pripremio poseban dizajn u novinama (prvi put okrenute stranice sporta od zadnje stranice) i specijal na webu. A uz kolege iz sportske redakcije tiskanog izdanje na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj bio je i poseban izvjestitelj za web koji je snimao videa i javljao se za portal već tijekom trajanja utakmica. U 2007. godini nastavljena su ulaganja u portal pa je čak osnovana i zasebna tvrtka Večernji list Digital. Te godine skraćena je adresa pa se od tada portal nalazi na stranici vecernji.hr

Godinu poslije Večernjakovi blogeri, od kojih su neki pisali za Večernji već godinama, okupljeni su na jednom mjestu – blog.vecernji.hr, današnjoj Večernjakovoj blogosferi.

Tada je zamijećeno da čitatelji sve više počinju konzumirati sadržaj s mobilnih uređaja pa je 2009. pokrenuta i mobilna verzija portala. Za dizajn mobilnog izdanja osvojena je nagrada Webfest za najbolji mobilni portal u regiji (nešto kasnije lansirana je i iPad aplikacija).

A u srpnju 2009. godine, nakon pet godina, Vecernji.hr dobio je i novi izgled, kao i tiskano izdanje koje je upravo tada proslavilo jubilej: 50 godina od početka izlaženja. Od 2012. Večernji je među prvim medijima u Hrvatskoj počeo uvoditi dodatni sadržaj s naplatom – Premium.

No, za razliku od nekih svjetskih primjera poput New York Timesa i drugih koji su uveli “paywallove”, Večernji se odlučio ne zaključavati portal za pretplatu, nego kreirati dodatni sadržaj koji se nudio za naplatu. Krajem 2013. godine napravljen je veliki redizajn portala. Stranice su modernizirane, a site je tada postao i prvi veliki news portal u Hrvatskoj u responsive tehnologiji kojom se prezentacija sadržaja prilagođava uređaju s kojeg pristupate stranicama.

Pokrenuti su i posebni projekti Dom i vrt/Living, Vojna povijest... A u sljedećim godinama pokrenuti su i potportali Diva, Moja Hrvatska, Ordinacija, Agrobiz, Lokalni.hr... U travnju 2017. osvježen je izgled stranica i to je dizajn koji je i danas aktualan i koji je Večernji lansirao natrag na drugo mjesto na listi najčitanijih portala u Hrvatskoj na Gemiusovoj ljestvici.

U siječnju 2018. godine s radom je krenuo i VečernjiTV s modernim TV studijem u Večernjakovoj redakciji u kojoj ugošćujemo najvažnije osobe u Hrvatskoj.