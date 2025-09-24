Kiša poplavila Tribunj, mještani se pripremaju za novo nevrijeme: 'Dosta je štete u naselju...'

Nakon što je jaka kiša u srijedu ujutro poplavila Tribunj i zaustavila promet lokalnim cestama, u Općini Tribunj spremaju se za drugi val jakog pljuska, koji očekuju u popodnevnim satima. Dok saniraju štetu na javnim površinama, prometnicama i moru, načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić pozvao je mještane da dođu do nogometnog igrališta i uzmu vreće i pijesak za zečje nasipe. Time će, rekao je Hini, nastojati spriječiti daljnju štetu u slučaju novih poplava.

Grubelić je pozvao mještane da uzmu točno onoliko vreća i pijeska koliko im je potrebno, ne više od toga jer treba misliti i na druge. Sumještane je upozorio da se novo nevrijeme očekuje od 17 sati pa da u međuvremenu obiđu i provjere svoje okućnice.

U nevremenu koje jutros nije zaobišlo ni Tribunj i obližnje Sovlje palo je gotovo 150 litara kiše. Po riječima načelnika Grubelića, potopljeno je deset brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, kao i lokalne prometnice i poljski putevi koji su nedavno obnavljani.

„Trenutno se čiste prometnice da budu prohodne u slučaju nove kiše. Dosta je štete u naselju, ali i izvan naselja. To je viša sila, kad priroda naumi svoje, ne možemo tu ništa“, kaže Grubelić.

Najavljeno novo nevrijeme Općina Tribunj nastoji dočekati spremna u odnosu na ono od jutros pa je cijelo komunalno poduzeće zajedno s članovima Stožera civilne zaštite na terenu, a u pripravi su i vatrogasci vodičkog DVD-a.