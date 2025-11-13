Naši Portali
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Upozorenje za Hrvatsku iz Rusije, u kojoj država i sudovi tumače povijest

storyeditor/2025-11-08/PXL_081125_141551717.jpg
Ivana Ivanović/PIXSELL
13.11.2025. u 20:24

Sud u Vladivostoku ovog je tjedna kaznio lokalnu liberalnu političarku Marinu Železnjakovu kaznom od dva milijuna rubalja (21 tisuća eura) zato što je "rehabilitirala nacizam". Ona je to navodno napravila tako što je 9. svibnja 2021., na obljetnicu sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945., čestitala Rusima Dan pobjede.

Na stranu sad rasprava kako neki govor ili pozdrav sam po sebi može biti "protuustavan", bit te teme svodi se na pitanje ljudske slobode. Slobode nekih da imaju kontroverzno stajalište o Drugom svjetskom ratu, o pozdravu ZDS, da ga izgovore ako to žele, a nekih drugih da misle i izgovaraju "protuustavne" teze o Domovinskom ratu. Ovo je zemlja svih nas i prije želje da zabranimo nešto, svi bismo trebali stati na loptu i pomisliti: Tko sam ja da nekomu nešto zabranjujem?; Jesam li možda u krivu? Ili, još gore: A što ako je onaj drugi u pravu? Hrvatska nije na putu da postane Rusija, ali slučaj koji dolazi iz te zemlje predstavlja miniupozorenje za sve nas što se može dogoditi kada država postane arbitar povijesnih tema.

Avatar zong
zong
21:41 13.11.2025.

Na žalost Hrvatska je trenutno jedina na svijetu koja "tumači povijest" i to trenutno skroz izopačeno.

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
20:29 13.11.2025.

Ministarstvo uprave mora odmah ukinuti taj suludi zaključak Gradske skupštine jer nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Po kojem to zakonu oni Tomaševića ovlašćuju da radi nešto izvan ovlasti koje mu daje zakon? Tomašević nema ovlast tumačenja Ustava. Ustav u pravnoj državi tumači samo Ustavni sud. Tomašević nema ovlast tumačenja zakona. To također u pravnoj državi imaju samo nadležni sudovi. Slijedom toga, Tomašević nije ovlašten ocijeniti je li nešto protuustavno, protuzakonito ili govor mržnje. I to pogotovo Tomašević, koji u četiri godine nije uspio dati niti jedan ispit na pravnom fakultetu, dakle u normalnom gradu ne bi mogao tumačiti ni pravilnik o naljepnicama na kanti za smeće. Što je sljedeće? SKupština će ovlastiti Tomaševića da pošalje trupe u Gazu, da napadne Rusiju, da nekome operira mozak ili da proglasi kraljevinu?

FU
Fungi
20:32 13.11.2025.

Srpski i ruski svet je isto

