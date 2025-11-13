Upozorenje za Hrvatsku iz Rusije, u kojoj država i sudovi tumače povijest

Na stranu sad rasprava kako neki govor ili pozdrav sam po sebi može biti "protuustavan", bit te teme svodi se na pitanje ljudske slobode. Slobode nekih da imaju kontroverzno stajalište o Drugom svjetskom ratu, o pozdravu ZDS, da ga izgovore ako to žele, a nekih drugih da misle i izgovaraju "protuustavne" teze o Domovinskom ratu. Ovo je zemlja svih nas i prije želje da zabranimo nešto, svi bismo trebali stati na loptu i pomisliti: Tko sam ja da nekomu nešto zabranjujem?; Jesam li možda u krivu? Ili, još gore: A što ako je onaj drugi u pravu? Hrvatska nije na putu da postane Rusija, ali slučaj koji dolazi iz te zemlje predstavlja miniupozorenje za sve nas što se može dogoditi kada država postane arbitar povijesnih tema.