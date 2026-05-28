Na području Zagreba pronađena nova masovna grobnica: ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava

Na području zagrebačke Dubrave, na lokaciji Oporovečki vinogradi, pronađena je nova masovna grobnica iz poslijeratnog razdoblja, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Tijekom terenskog istraživanja i ekshumacije, koje je provela Uprava za zatočene i nestale, iz grobne jame ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 osoba. Preliminarna obrada pokazala je da je riječ o muškarcima u dobi između 30 i 40 godina. Na posmrtnim ostacima pronađene su ozljede koje upućuju na smrt uzrokovanu vatrenim oružjem, dok su kod svih žrtava evidentirani tragovi vezivanja žicom. Iz Ministarstva navode kako dostupna saznanja upućuju na to da su likvidacije počinjene u poslijeratnom razdoblju, nakon završetka Drugog svjetskog rata. Nakon terenskog dijela istraživanja slijedi detaljna antropološka obrada kako bi se utvrdile dodatne okolnosti stradanja i eventualni identitet žrtava.

Oporovečki vinogradi još su jedna u nizu lokacija koje potvrđuju postojanje prikrivenih mjesta stradanja na području Zagreba i Zagrebačke županije. Ministarstvo hrvatskih branitelja u posljednjih je deset godina na području Zagreba provelo niz istraživanja i ekshumacija povezanih s masovnim grobnicama iz Drugog svjetskog rata i poraća. Do sada je na području grada otkriveno 17 masovnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 525 žrtava. Među najvećim lokacijama izdvajaju se Gračani s 294 žrtve, Tuškanac sa 102 žrtve, Peščenka s 95 žrtava, Savska cesta s 25 žrtava, Šuma Lešće u Dubravi s 55 žrtava te Obernjak na Medvednici s 41 žrtvom.

Samo tijekom 2026. godine provedena su istraživanja i ekshumacije na više lokacija diljem Hrvatske, uključujući Jamu Golubinka, Jamu Medviđa, Granešinske Novake, Vrgorac, Imotski i Oporovečke vinograde, pri čemu su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 142 žrtve. Prema podacima Ministarstva, u proteklih deset godina provedeno je više od 630 terenskih izvida i istraživanja na više od 90 lokacija u 16 županija, a ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2329 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća.

Ministarstvo hrvatskih branitelja naglašava da istraživanjima prikrivenih grobnica pristupa kroz zakonsku i humanitarnu obvezu države, a ne kroz političke ili ideološke interpretacije. „Istraživanje prikrivenih mjesta stradanja i dostojanstven pokop žrtava ne predstavljaju povijesni revizionizam, nego elementarnu obvezu svake uređene i demokratske države“, poručili su iz Ministarstva. Dodaju kako se tijekom ekshumacija često pronalaze tragovi vezivanja žicom, strijelne ozljede lubanja i drugi forenzički pokazatelji koji upućuju na okolnosti smrti i karakter događaja.

Iz Ministarstva ističu i da je velik broj poslijeratnih žrtava desetljećima ostao skriven u jamama, rovovima i šumama bez obilježenih mjesta ukopa, za razliku od pripadnika pobjedničke vojske i partizanskog pokreta koji su nakon rata uglavnom bili evidentirani i pokapani u organiziranim vojnim grobljima i kosturnicama. „Nijedna žrtva ne zaslužuje da njezini posmrtni ostaci desetljećima ostanu skriveni u jamama, šumama i prikrivenim masovnim grobnicama“, poručili su iz Ministarstva, uz naglasak da će se istraživanja nastaviti provoditi „zakonito, stručno, sustavno i s pijetetom prema svakoj žrtvi“.