Sa 16 godina ušao je u stranku, napustio fakultet... Ovaj čovjek mogao bi biti idući čelnik Francuske

Ima samo 30 godina, golem broj pratitelja na društvenim mrežama i mogao bi biti predsjednik Francuske od 2027. godine. Jordan Bardella, vođa Nacionalnog okupljanja, privlači mlade ljude i sve bolje stoji u anketama. Prema posljednjim anketama Odoxa, Bardella bi na sljedećim izborima pobijedio bez obzira na protukandidata.

Bardella ima snažno prisustvo na društvenim mrežama – 1,2 milijuna pratitelja na Instagramu te 2,2 milijuna na TikToku. "Osjećamo da misli na nas, na buduće generacije i da pokušava poboljšati stvari za nas“, rekla je za Sky News djevojka dok je čekala Bardellu na postaji njegove nacionalne turneje. "Sve što kaže je super“, dodala je njezina prijateljica. "Ima i malo humora.“

Iako ga mnogi obožavaju, ima i onih koji ne žele da postane njihov sljedeći predsjednik. Bardella gotovo i nema iskustva izvan politike – u Nacionalno okupljanje ušao je sa 16 godina i napustio fakultet. "To je argument koji često čujem od političkih protivnika, ali samo kad im odgovara", kazao je, komentirajući kritike da je premlad i da mu nedostaje iskustva. "Kad je gradonačelnik New Yorka izabran s 34 godine, ljevica plješće. Kad Gabriel Attal postane premijer s 33, desnica plješće. Ne vjerujem da je dob ikakvo jamstvo učinkovitosti. Trideset godina nas vode ljudi za koje su nam govorili da su stručnjaci: ljudi s elitnih škola, ljudi predstavljeni kao najpametnije financijske glave. Ne možemo baš reći da su rezultati bili izvanredni.“

On i stranka pokušavaju se distancirati od otvoreno antisemitskih i rasističkih stavova osnivača Jean-Marie Le Pena. Inače, Le Penova kći Marine Le Pen ne smije se kandidirati nakon što je ove godine osuđena za pronevjeru sredstava. Žalit će se, ali ako izgubi, Bardella je njezin nasljednik. Iako se od nekih stvari distancira, Bardella i dalje zastupa stavove o imigraciji koje mnogi smatraju ekstremnima. "Sve europske zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, shvaćaju da imigracija predstavlja prijetnju glavnim ravnotežama društva i europskim društvima u cjelini jer stvara napetosti, potiče nesigurnost, remeti naš identitet i stavlja ekonomski i socijalni teret na javne financije“, kaže.

Ako uđe u Elizejsku palaču, odnos Pariza i Bruxellesa nedvojbeno bi se promijenio. "Svaki put kad se Europska unija uključi u nešto, pretvori se u katastrofu“, kaže. "Predali smo poljoprivredu EU – bila je katastrofa. Predali smo energiju EU – tvrtke se zatvaraju u Francuskoj jer su cijene energije skočile, posebno od početka rata u Ukrajini. Predali smo imigracijsku politiku EU – opet katastrofa.“

U svojoj viziji preoblikovane Europe vidi Ujedinjeno Kraljevstvo kao važnog igrača, a ima proukrajinske stavove. "Mirovni sporazum ne može se sklopiti po ruskim uvjetima, jer ne podcjenjujem – i nitko ne bi trebao podcjenjivati – namjere i ambicije predsjednika Putina.“