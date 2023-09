Upaljen Meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku, jedna regija u crvenom: Što nam donosi novi tjedan?

Obilna kiša i jak vjetar obilježit će današnji dan. Prema prognozi DHMZ- a bit će mjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, češćom u prvom dijelu dana. Na Jadranu još ponegdje može biti pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih. Bit će vjetrovito, na kopnu uz umjeren i mjestimice na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C.

Upaljen je Meteoalarm za gotovo cijelu zemlju. Crveno upozorenje na snazi je za Velebitski kanal gdje će biti olujne bure.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu". stoji u objavi.

Olujni udari vjetra očekuju se i duž cijelog Jadrana. Mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom kako na obali tako i u kontinentalnom dijelu. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena", piše DHMZ.

U ponedjeljak će na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Popodne na kopnu prestanak kiše i kidanje naoblake, a na jugu mjestimice više oblaka uz mogućnost za pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura s olujnim udarima, osobito pod Velebitom, popodne u Dalmaciji sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna od 18 do 24, na Jadranu od 23 do 26 °C.

Promjena godišnjih doba ove se godine dogodila s promjenom vremena. I u većinom svježiju nedjelju još će biti puno oblaka i povremene kiše, ponegdje i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, pri čemu je moguće i olujno nevrijeme. Bit će i vjetrovito uz umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz uglavnom umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, koja će puhati i tijekom sunčanijeg i toplijeg, ali ne i posvuda suhog ponedjeljka, javlja HRT.

Od utorka do petka stabilno, pretežno sunčano i ponovno danju razmjerno toplo, ujutro mjestimice i maglovito.

"Početkom novog tjedna na kopnu još može pasti vrlo malo kiše, osobito u ponedjeljak prijepodne. Bit će djelomice, uskoro i pretežno sunčano, te danju toplije, ali će noći zimogroznima biti hladne. Jutarnje magle bit će od utorka, kad umjeren sjeveroistočnjak posve oslabi. Na Jadranu vjetrovito, jaka bura osobito pod Velebitom puhat će do srijede. Temperatura u postupnom porastu, dani ugodno topli i većinom sunčani. Pokoja kap kiše može pasti još u ponedjeljak.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

