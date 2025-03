Upaljen meteoalarm u dijelu zemlje: Očekuje se jak vjetar, evo kakvo nam vrijeme slijedi

U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a malo kiše ujutro u Slavoniji, prognozira Državni hidrometeorološki zavod za srijedu. Oblačnije na Jadranu i uz njega uz povremenu kišu, mjestimice obilniju. Prema večeri i u noći raste vjerojatnost za kišu i u ostalim krajevima unutrašnjosti. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, a navečer i u noći će još pojačati. I dalje iznaprosječno toplo uz najvišu temperatura zraka između 15 i 20 °C, najavljuje se.

Duž Jadrana upaljen je žuti meteoalarm zbog upozorenja na jak vjetar, a do petka bi vjetar mogao ojačati u Dalmaciji te na potezu Velebitskog kanala, s udarima do 95 km/h, pa je za taj dan upaljen narančasti meteoalarm. Promjenjivo vrijeme očekuje se i tijekom četvrtka.

Prognoza za petak Foto: DHMZ

- U noći i ujutro većinom oblačno, mjestimice s kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a oborine lokalno mogu biti obilnije, ponajprije na Jadranu i uz njega. Zatim djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimična kiša i dalje se povremeno očekuje uglavnom na Jadranu i uz njega. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. Najniža temperatura između 8 i 14, a najviša dnevna od 15 do 20 °C - prognozira DHMZ. Vjetar bi do subote trebao oslabjeti.

- Idućih dana nastavlja se promjenjivo vrijeme, povremeno s kišom, pa i obliku pljuskova, u većini unutrašnjosti osobito potkraj petka i u noći na subotu kada ponegdje može pasti i obilnija kiša. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar koji će u subotu oslabjeti. Bit će iznadprosječno toplo. I na Jadranu temperatura zraka iznad prosjeka za doba godine te promjenjivo i nestabilno, često s pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjereno i jako, u petak mjestimice i olujno jugo i južni vjetar - najavljuje meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT.

