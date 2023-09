Uoči izbora Poljsku trese afera, oporba: 'Migranti su plaćali tisuće dolara državnicima za vize'

Uoči važnih parlamentarnih izbora Poljsku je zatresla afera zbog toga što su državne strukture navodno prihvaćale mito kako bi ubrzale dobivanje radnih dozvola i viza za migrante iz Azije i Afrike. Kako vladu predvodi antiimigrantska stranka desnice, to je mnoge u oporbi navelo na zaključak da su vladajući istodobno korumpirani i licemjerni.

S druge strane, neki poljski mediji zaključili su da je oporba prenaglasila aferu.

“Opet preokreću istinu”

Poljsku vladu oformila je desna antiimigrantska stranka Pravo i pravda (PiS), a oporbu predvodi bivši premijer Donald Tusk i njegova centristička stranka. Izbori se održavaju za mjesec dana, 15. listopada, a tamošnju politiku godinama obilježava vrlo oštar rječnik: oporba PiS optužuje za navodni nasrtaj na demokraciju i liberalne norme, a vladajući populisti oporbu zbog tobožnje veće lojalnosti Bruxellesu nego samoj Poljskoj.

Najnovija afera obilježila je tamošnju politiku posljednjih dana, poljski mediji izvijestili su kako su migranti plaćali pet tisuća dolara kako bi se ubrzale njihove aplikacije za radne vize i radne dozvole, i to u različitim poljskim konzulatima u Africi i Aziji. Dosad je sedmero ljudi optuženo zbog afere, ali među njima nisu i javni dužnosnici. Smijenjen je zamjenik ministra vanjskih poslova zbog političke odgovornosti.

Oporba tvrdi da je čak 250 tisuća radnih viza za ljude u Africi i Aziji izdano protiv pravila, a oporbeni čelnik Tusk ustvrdio je da je to najveći skandal u Poljskoj u 21. stoljeću. S druge strane, poljski premijer Mateusz Morawiecki govori da u zemlji ne postoji problem ilegalnih migracija, da je oporba ta koja pokušava stvoriti “lažnu alternativnu stvarnost” te da su nepravilnosti identificirane u izdavanju nekoliko stotina viza.

Poljski fact-check medij OKO.press, ekvivalent hrvatskom Faktografu, napisao je da je priča malo složenija od one koju su pokušali predstaviti oporbeni političari. Medij je ustvrdio je da se čini da se opozicija utrkuje s PiS-om u tomu “tko će više zastrašiti Poljake zbog priljeva migranata”, a mediji su se fokusirali na službenu statistiku o dolasku migranata kako bi naglasili da su te brojke visoke. Ipak, i sam OKO.press slaže se da će tek istraga pokazati je li se radilo o “gigantskoj korupciji” pri prodaji viza.

Oporbenjak Tusk naglašava da će vladajući PiS pokušati sve kako bi spriječio Poljake da doznaju išta o reketu te će istinu preokrenuti za 180 stupnjeva. Hrvatski novinar Goran Andrijanić, koji živi i radi u Poljskoj, smatra da je kontekst ove afere izborna kampanja.

– Prema anketama, čak i onima koje su naručili mediji koji nisu skloni vladajućoj stranci PiS, ona ima uvjerljivu prednost. Po meni se radi o pokušaju oporbe da promijeni negativne trendove u kampanji, ona želi instrumentalizirati temu migracija, koja je za Poljake jako važna. Pokušava prikazati PiS kao stranku koja je učinila sve da se poveća dolazak migranata iz muslimanskih zemalja što nema veze sa stvarnošću. Na pitanju migracija oporba gubi, i sada joj je dobro došla ta afera, koju preuveličava – govori nam hrvatski novinar.

– Mislim da ovo neće povećati rejting oporbe zato što je priča na staklenim nogama i prenapuhana. Mediji koji su bliski oporbi napisali su da nema dokaza za tvrdnje koje oporba govori – kaže nam Andrijanić, koji vjeruje da su pritužbe oporbe nevjerodostojne i politički i faktografski.

Zategnuti odnosi

No poljska oporba vjeruje, kako je to naglasio jedan od njezinih čelnika Szymon Hołownia, da je vlada ta koja je “ugrozila sigurnost milijuna Poljaka time što je izvela odvratnu, komercijalnu praksu prodaje viza”. Sve to pokazuje koliko su politički odnosi u Poljskoj zategnuti.

