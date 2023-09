Poljska prijavila 23 smrtna slučaja od legionarske bolesti, izvor zaraze još nije otkriven

Poljska je do 11. rujna prijavila ukupno 23 smrtna slučaja povezana s legionarskom bolešću, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija u četvrtak. Prijavljeno je ukupno 166 slučajeva bolesti, rekao je WHO, dodajući da od 7. rujna nije prijavljen ni jedan novi slučaj. Legionarska bolest, koju uzrokuje bakterija legionela, može rezultirati teškim oblikom upale pluća. Najčešći oblik prijenosa je udisanje kontaminiranih aerosola, navodi WHO.

U kolovozu su vlasti rekle da poljska agencija za domaću sigurnost istražuje može li izbijanje legionarske bolesti biti rezultat namjernog interveniranja u vodovodni sustav. Izvor zaraze još nije otkriven i istrage su još u tijeku, objavio je WHO.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Upravno vijeće Europske središnje banke povećalo tri ključne kamatne stope