Unlock Rab 2026 polako otkriva program: Predsjednik uprave Ericssona Nikole Tesle, ekipa Podcast Inkubatora i brojna poznata imena dolaze na Rab

Među prvim potvrđenim sudionicima nalazi se i Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla, koji će sudjelovati u programu konferencije i govoriti o temama iz područja tehnologije i digitalne transformacije.

Na Rab stiže i ekipa iza jednog od najgledanijih podcast projekata u regiji – Podcast Inkubator. Konferenciji će se pridružiti Siniša Pašić i Ratko Martinović, koji će donijeti svoje iskustvo iz digitalnih medija i razvijanja brenda putem youtube platforme.

U programu će sudjelovati i Ivan Roje, osnivač i predsjednik uprave Aestus Group, kao i Nikolina Ćosić, Event & Communications Specialist u ORQA – tehnološkoj tvrtki poznatoj po razvoju naprednih rješenja i proizvoda iz područja dron tehnologije.

Među partnerima konferencije nalazi se i kreativna agencija Prospekt, specijalizirana za dizajn i digitalne projekte, čiji će predstavnici također sudjelovati u programu konferencije.

Publika će na Unlock Rabu imati priliku čuti i Darija Marčaca te Dijanu Domonkoš, koji su među najpoznatijim kreatorima sadržaja na Tik Toku u regiji, a govorit će o razvoju digitalnog sadržaja i trendovima na društvenim mrežama.

Među potvrđenim predavačima nalaze se i Dragan Petric i Bojan Mušćet, dobro poznata imena u hrvatskoj IT zajednici koja već godinama aktivno sudjeluju u razvoju domaće tehnološke scene kroz medije, događanja i projekte unutar industrije.

Organizatori ističu kako je ovo tek dio programa koji se postupno objavljuje, a do početka konferencije očekuje se 70 govornika raspoređenih kroz nekoliko programskih trackova – od razvoja softvera i digitalnog marketinga do dizajna i šire tehnološke industrije.

Osim predavanja i panela, Unlock Rab poznat je i po snažnom naglasku na networking i neformalna druženja. Za glazbeni dio večernjeg programa ove će godine biti zadužen Vedran Car, poznati DJ i radijski voditelj s Otvorenog Radija, koji će predvoditi konferencijski party.

Organizatori ističu kako je upravo ta kombinacija vrhunskog programa, opuštene atmosfere i jedinstvene lokacije na otoku Rabu ono što Unlock Rab iz godine u godinu čini jednim od najposebnijih tehnoloških događanja u regiji.

Više informacija o programu i potvrđenim predavačima dostupno je na službenoj stranici konferencije.