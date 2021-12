Umro južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu

Nadbiskup Desmond Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir i ugledni veteran borbe protiv apartheida u Južnoj Africi, umro je u dobi od 90 godina, objavio je u nedjelju južnoafrički predsjednik.

"Smrt nadbiskupa u miru Desmonda Tutua još je jedno tužno poglavlje u oproštaju naše nacije s pripadnicima generacije Južnoafrikanaca koja nas je zadužila i oslobodila Južnu Afriku", rekao je predsjednik Cyril Ramaphosa.

Desmond Tutu rođen je 1931. godine u Klerksdorpu, u Transvaalu. Otac mu je bio učitelj, a i on se nakon završetka srednje škole školovao za učitelja na Pretoria Bantu Normal Collegeu. 1954. godine diplomirao je na Sveučilištu u Južnoj Africi. Nakon što je tri godine bio profesor u srednjoj školi, počeo je studirati teologiju, a zaređen je za svećenika 1960.

Godine od 1962. do 1966. bile su mu posvećene daljnjem teološkom studiju u Engleskoj do magistra teologije. Od 1967. do 1972. predavao je teologiju u Južnoj Africi prije nego što se vratio u Englesku na tri godine kao pomoćnik ravnatelja teološkog instituta u Londonu, stoji u njegovoj biografiji na stranici The Nobel Prize.

Godine 1975. imenovan je dekanom katedrale St. Mary's u Johannesburgu. Od 1976. do 1978. bio je biskup Lesota, a 1978. postao je glavni tajnik Južnoafričkog vijeća crkava. Proglašen je počasnim doktorom niza vodećih sveučilišta u SAD-u, Britaniji i Njemačkoj.

Desmond Tutu formulirao je svoj cilj kao "demokratsko i pravedno društvo bez rasnih podjela". Nobelovu nagradu za mir dobio je 1984. godine, za svoje protivljenje brutalnom režimu apartheida u Južnoj Africi. Nobelov odbor pozdravio je Tutua zbog njegovih jasnih stavova i njegovog neustrašivog stava, karakteristika koje su ga učinile simbolom ujedinjenja za sve afričke borce za slobodu.

Nagrada za mir učinila je veliku razliku u Tutuovom međunarodnom ugledu i bila je koristan doprinos borbi protiv apartheida. Široka medijska pokrivenost učinila ga je živim simbolom u borbi za oslobođenje, nekim tko je artikulirao patnju i očekivanja potlačenih masa u Južnoj Africi. Postoje mnoge naznake da je Tutuova nagrada za mir pomogla utrti put politici strožih sankcija Južnoj Africi 1980-ih.

VIDEO EK prihvatio propis o COVID potvrdama: Vrijedit će devet mjeseci, s boosterom bez ograničenja