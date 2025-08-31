Umjesto rimskih elita, istražuju kako je izgledao život prosječnog podanika Rimskog carstva

U Arheološkom muzeju Zagreb je danas počeo i do srijede traje 4th Annual International Congress on Roman Bioarchaeology, odnosno 4. međunarodni godišnji kongres o rimskoj bioarheologiji. Glavni su organizatori Institut za antropologiju iz Zagreba, Udruga "International Congress on Roman Bioarchaeology", ICORB, te Arheološki muzej Zagreb. Skup se održava uz financijsku potporu Turističke zajednice grada Zagreba i Hrvatske zaklade za znanost. Bioarheologija grana je znanosti koja se bavi istraživanjem drevnih ostataka ljudi, životinja ali i biljnog svijeta kako bi se dobilo što više saznanja o životu u nekom području ili u nekoj zajednici, u ovom slučaju zajednicama koje su činile Rimsko carstvo. Organizatori su opisali ova istraživanja na vrlo slikovit način.

- Želite li zaroniti u živote drevnih ljudi diljem Rimskog Carstva? Otkrijte priče koje pričaju njihovi kosturi, biljni ostaci, grobni prilozi i još mnogo toga. Ne tražite dalje od ICORB-a 2025! Međunarodni kongres o rimskoj bioarheologiji (ICORB) i Institut za antropologiju iz Zagreba održat će 4. međunarodni znanstveni skup u Arheološkom muzeju u Zagrebu od 31. kolovoza do 2. rujna 2025. Godišnja konferencija pruža priliku istraživačima iz čitavog svijeta da podijele svoja istraživanja koja uključuju analize rimskodobnih arheobotaničkih, zooarheoloških i ljudskih ostataka te pogrebnih praksi i rituala. Konferencija naglašava interdisciplinarni dijalog, spajajući tradicionalne arheološke metode s novim teorijskim okvirima i u konačnici potiče znanstvenike da postavljaju nova pitanja i pomiču metodološke granice. Prezentacije i posteri na ovom znanstvenom skupu ne samo da prikazuju rezultate; oni postaju odskočne daske za raspravu i reinterpretaciju, a znanstvenici nude povratne informacije u stvarnom vremenu o istraživanjima i teorijskom razvoju. Bilo da vas fascinira drevna prehrana, bolesti, migracije ili marginalizirani glasovi unutar rimskodobnog svijeta, naši će govornici podijeliti najnovija otkrića i uvide koji mijenjaju način na koji razumijemo rimsku prošlost. Ne propustite priliku za povezivanje, učenje i inspiraciju, poručuju.

31.08.2025., Zagreb - Otvaranje 4. medjunarodnog kongresa za rimsku bioarheologiju u Arheoloskom muzeju. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na samom skupu očekuje se 100-ak predavača iz čitavog svijeta, iz otprilike 25 zemalja, od Gruzije i Turske do Egipta i Španjolske, od Norveške i Velike Britanije do SAD-a i Kanade, uključujući i veći broj stručnjaka iz Hrvatske i okolnih zemalja. Prezentacije su podijeljene na usmene i poster prezentacije, a sami sudionici sudjelovat će osobno i u virtualnom obliku. Na skupu će sudjelovati čitav niz svjetski poznatih predavača iz ovog područja, a pozvani predavač je dr. sc. Anna J. Osterholtz sa Mississippi State University iz SAD-a. Uz predavanja, održat će se i okrugli stol o etici u istraživanju ljudskih ostataka iz arheološkog konteksta i njihove prezentacije u muzejima, što je vrlo aktualna tema.