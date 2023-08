Kaufland izbacio Podravkine artikle s polica: Juha je sada iz Vojvodine. Oglasili se iz Koprivnice

Umjesto Podravkinih juha na Kauflandovim policama vojvođanske od Aleve, brašno je zamijenila marka Farina, a kupci tvrde da nema ni Lino lade. Neki trgovci su nam se ranije žalili kako su Podravka i još neki domaći proizvođači nabili visoke cijene svojih proizvoda, čemu je teško naći opravdanja, dok su na tapetu ministra gospodarstva Davora Filipovića samo oni kao zadnja karika. Je li Kaufland prvi koji se odlučio na tako drastičan potez, vidjet će se, no iz Kauflanda su jučer kazali kako imaju dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, pa tako i s Podravkom koju "nisu izbacili s polica". Dapače, tvrde kako trenutno svojim kupcima nude neke od najprodavanijih artikala kao što su Lino lada, ajvar, pasirana rajčica i slično.

- Neki drugi proizvodi trenutno nisu dostupni, no pregovori između Kauflanda i Podravke su u tijeku i vjerujemo da će se uskoro postići dogovor, a sve kako bi se kupcima omogućio najbolji omjer cijene i kvalitetne ponude - objašnjavaju te ističu kako svojim kupcima uvijek nude velik izbor kvalitetnih proizvoda po povoljnim cijenama i to im je sada glavni prioritet. - S obzirom na veličinu našeg asortimana, kupci uvijek mogu pronaći alternativno rješenje - poručuju.

Iz Podravke su nam pak danas odgovorili kako su još u travnju prekinuli isporuku proizvoda Kauflandu s obzirom da nisu uspjeli postići obostrano prihvatljiv dogovor o uvjetima suradnje.

- Kauflandov zahtjev za povoljnije uvjete, odnosno cijene, u odnosu na naše druge trgovačke partnere Podravki nije prihvatljiv a, osim toga, suprotan je i pravilima Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom - kažu iz Podravke. Dodaju kako je Podravka usprkos snažnom i kontinuiranom rastu troškova proizvodnje i sirovina minimalno povećavala cijene svojih proizvoda vodeći računa o potrošačima i negativnom utjecaju inflacije na standard građana.

- Najvećim dijelom rastuće troškove amortizirali smo unutrašnjim rezervama i svim mogućim racionalizacijama u poslovanju koje kontinuirano provodimo. Pritom, naravno, vodimo računa o održivosti poslovanja i nastavljamo s ulaganjima u širenje proizvodnih i logističkih kapaciteta kojima stvaramo temelje daljnjeg rasta posebice u izvozu. Naši su proizvodi potrošačima široko dostupni u trgovinama naših drugih trgovačkih partnera, a ostajemo naravno otvoreni i za nastavak suradnje s Kauflandom, ali uz obostrano prihvatljive uvjete - zaključili su iz Podravke.

Iako to neće zamijeniti rupu Podravkinih proizvoda na Kauflandovim policama, otkako je na snazi zakon o maksimalno 16 radnih nedjelja i zabrana rada blagdanom, primjetno je da su neke benzinske postaje dobro snašle te ulistale cijele police Podravkinih proizvoda, od brašna, tjestenina, graha, goveđih gulaša, Lino pahuljica, soli, dvopeka, vegete, konzervirane ribe...

- Najvećim dijelom rastuće troškove amortizirali smo unutrašnjim rezervama i svim mogućim racionalizacijama u poslovanju koje kontinuirano provodimo. Pritom, naravno, vodimo računa o održivosti poslovanja i nastavljamo s ulaganjima u širenje proizvodnih i logističkih kapaciteta kojima stvaramo temelje daljnjeg rasta posebice u izvozu. Naši su proizvodi potrošačima široko dostupni u trgovinama naših drugih trgovačkih partnera, a ostajemo naravno otvoreni i za nastavak suradnje s Kauflandom, ali uz obostrano prihvatljive uvjete - zaključili su iz Podravke.

Iako to neće zamijeniti rupu na Kauflandovim policama, otkako je na snazi zakon o maksimalno 16 radnih nedjelja i zabrana rada blagdanom, primjetno je da su neke benzinske postaje, osim kruha i ostalih svakodnevnih potrepština, ulistale i cijele police Podravkinih proizvoda, od brašna, tjestenina, graha, goveđih gulaša, Lino pahuljica, soli, dvopeka, vegete, konzervirane ribe... No iz Podravke to danas na naš upit nisu komentirali.

>> VIDEO Selo štrudle: Pogledajte kako se pripremaju hit štrudle od janjetine