Ovaj zagrebački umirovljenik je dao urnebesan komentar o lijeku za gripu!

Zna se da su stariji ljudi najiskusniji po gotovo svim životnim pitanjima, ali ipak, ne znaju svi to i najbolje artikulirati.

U takvu skupinu ne spada jedan simpatični umirovljenik kojeg su uhvatile televizijske kamere i upitale kako komentira epidemiju gripe.

- Ne postoji gripa, zlato moje. Imam 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vježbaj, p**** ti materina! - poručio je žilavi umirovljenik.