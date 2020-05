Umirovljeni liječnik otvorio pitanje za milijun pa odustao: Biste li vi znali odgovor?

Umirovljeni liječnik iz Glasgowa, Andrew Townsley, došao je do posljednjeg pitanja u britanskoj verziji kviza ''Tko želi biti milijunaš'', no odustao je i kući otišao s 500.000 funti.

Točno je odgovorio na prvih 14 pitanja, a iako se kasnije ispostavilo da bi pogodio odgovor na posljednje pitanje, nije želio riskirati.

''U povijesti moto sportova, koja je od ovih ikoničnih utrka održana prva?'' glasilo je pitanje, a bila su ponuđena četiri odgovora: Le Mans 24 sata, Monaco Grand Prix, Indy 500 i Isle Of Man TT.

Natjecatelj Andrew za to pitanje iskoristio je posljednji džoker koji je imao te je nazvao prijatelja za pomoć, no ni on nije znao odgovor.

– Ne znam odgovor i ovo je previše novca da se izgubi – rekao je i odustao. Kada ga je voditelj Jeremy Clarkson upitao koji bi bio njegov odgovor, rekao je ''Isle Of Man TT'', što bi bilo točno.

Umirovljeni liječnik koji je na kviz stigao u invalidskim kolicima zbog uznapredovale multiple skleroze, dobitak od pola milijuna funti iskoristit će za putovanje na slapove Nijagare.