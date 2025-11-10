Ulov ribara sve neizvjesniji, domaće vrste riba nestaju

Brža administrativna obrada svih zahtjeva i isplata mjera i potpora u ribarstvu, smanjenje birokratskih opterećenja povezanih s obvezom elektroničkog dostavljanja podataka te nastavak provedbe postojećih mjera i aktivnosti usmjerenih na smanjenje šteta prouzročenih predacijom orade u školjkarstvu te brže rješavanje problematike iskrcajnih mjesta za autorizirana plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, samo su neki od zahtjeva ribara odaslanih odgovornima s 28. susreta ribara Hrvatske obrtničke komore (HOK) koji je tradicionalno održan u Novalji. Obuhvaćen je širok spektar aktualnosti u ribarstvu, prilike, izazovi i prijetnje, financiranje iz EU fondova, inspekcijski nadzor, moderna oceanografija, ali i neki specifični problemi poput uloge rastilišta i dekarbonizacije malog priobalnog ribolova. Predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a Stjepan Nedoklan upozorio je da je more toplije i slanije, pojavljuju se nove invazivne vrste, a prepoznatljive domaće vrste iščezavaju te se mijenja vrijeme njihova mrijesta. Zbog toga je, ustvrdio je, i sve neizvjesniji ulov, a česte vremenske neprilike i fizički zahtjevan posao dodatan je razlog za nedostatak radne snage u ribarstvu koji generalno pogađa hrvatsko gospodarstvo, ali i nedostatak mladih te sve veća starosna dob hrvatskih ribara. Opterećeni su i velikom količinom propisa, administracije i nametnutom digitalizacijom, kao i ograničenim brojem povlastica i velikim troškovima za održavanje flote.

– Ribarstvo nije posao, ribarstvo je način života i podrazumijeva golemu količinu ljubavi, tvrdoglavosti i izdržljivosti. Moj kolega iz Ceha ga iz šale prigodno naziva profesionalnim oboljenjem, a ja kruhom, ne sa sedam nego s deset kora. Na svima nama je dužnost i obaveza da se borimo i izborimo za interes hrvatskog ribara – kazao je Nedoklan. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na Susretu je najavio je u predstojećem trogodišnjem razdoblju ulaganja u ribarstvo vrijedna 64 milijuna eura, istaknuvši da je prvi put ikada planirana ovako visoka razina državnih potpora u tom sektoru. Usto, rebalansom za ovu godinu za potpore u ribarstvu osigurano je 12 milijuna eura umjesto planiranih 6,5 milijuna. – Suradnja Uprave ribarstva i Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a je stalna, kontinuirana i kvalitetna, najavljena sredstva za trogodišnje razdoblje dokaz su tome. Ipak, problema je puno i inzistirat ćemo na pronalaženju rješenja kako bi ribarski posao bio lakši i isplativiji – poručio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.