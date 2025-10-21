Naši Portali
BRODOGRADILIŠTE ZA RAT

Uljanik će ubuduće moći graditi korvete za vojsku

Pula: Pogled na brodogradilište Uljanik iz marine Polesane
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
21.10.2025.
u 11:39

Dodatne djelatnosti u pulskom brodogradilištu uključuju i proizvodnju i održavanje svemirskih letjelica

Kao što je i najavljeno, na sjednici Skupštine Uljanika većinski je vlasnik predložio, a većina podržala da se proširi djelatnost društva na način da se Uljaniku omogući i gradnja vojnih brodova. Sjednica je održana samo s jednom točkom dnevnog reda – odluka o utvrđenju djelatnosti društva, kojom je, osim gradnje i remonta civilnih brodova, u pulskom brodogradilištu ubuduće moguća i gradnja vojnih brodova i plovila, proizvodnja, remont i promet naoružanja i vojne opreme, pružanja usluga koje se odnose na robu vojne namjene, zatim djelatnost proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari, ali i proizvodnja i popravak civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica, srodnih strojeva i opreme te proizvodnja bespilotnih letjelica.

U nizu novih poslova u koje se, u bujajućoj industriji naoružanja u Europi, sada može uključiti i pulska tvrtka, ipak nisu tri djelatnosti koje su zadnjih dana najviše zasmetale dio javnosti i IDS koji je temu proizvodnje naoružanja u centru Pule otvorio i u Saboru. Na popisu djelatnosti Uljanika, naime, nisu proizvodnja oružja i streljiva, proizvodnja vojnih borbenih vozila te popravak i održavanje borbenih vozila, brodova, čamaca, zrakoplova i svemirskih letjelica. IDS je zatražio od države kao većinskog vlasnika i da jasno u javnosti objasni svoje planove za budućnost društva i poslove koje planira sklapati u Puli te da o svemu obavijeste i Grad Pulu, koji je najavio da neće mijenjati prostorni plan zbog Uljanika.

Dodatne djelatnosti, kazao je direktor Uljanika Samir Hadžić, omogućile bi nastavak proizvodnje u Uljaniku, možda i nova radna mjesta, a svoju ulogu u vojnoj industriji vide u mogućoj odluci Hrvatske da se proizvode vojne korvete. Podsjetio je i da trenutačno postoji šest proizvođača vojne opreme, naoružanja i oružja na području Istre, od čega u Puli barem njih četiri u užem krugu grada.

