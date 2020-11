Ulaženje u stan i provjeravanje koliko ima ljudi bilo bi kršenje ljudskih prava

Saborska zastupnica i omišaljska načelnica Mirela Ahmetović (SDP) govori o borbi protiv korone, kolapsu u zdravstvu, o tome možemo li preživjeti još jedno zatvaranje...

Zbog bujanja pandemije opet se najavljuju oštrije mjere, neki zazivaju i policijski sat. Što je stav SDP-a, treba li se ići sa strožim mjerama i ako da, kojim točno?

Strože mjere podrazumijevaju odgovornost i strategiju, mi u Vladinoj borbi protiv pandemije ne vidimo niti jedno od toga. Samo suludo HDZ-ovo hvalisanje kako su pobijedili koronu da bi mogli ići na izbore, a nakon toga totalni raspad sustava. Vidimo što se događa po bolnicama, prije svega u Covid bolnici KB Dubrava. Ovaj ispolitizirani Stožer treba zamijeniti novim ljudima koji će vratiti povjerenje u struku, nadležnost za sve buduće mjere vratiti Saboru, doći do širokog konsenzusa svih parlamentarnih opcija što premijer odbija i uspostaviti jasne smjernice kako se ponašati u sljedećem razdoblju.

Bi li donošenje mjera poput policijskog sata bilo, za vas kršenje ljudskih prava, bez ustavne podloge i da li je došlo vrijeme da se sve odluke podebljavaju dvotrećinskom potporom zastupnika u Saboru?

Za mene bi kršenje ljudskih prava bilo ostvarenje najava kako će policija moći ljudima ulaziti u stanove i provjeravati koliko ih je na jednom mjestu. Uvođenje policijskoga sata trebalo bi proći saborsku raspravu i dvotrećinska većina bila bi poželjna. Iz prošlosti znamo kako se HDZ odnosio prema osobnim slobodama i zloupotrebama obavještajnog aparata i ne vjerujem da bi se HDZ drukčije ponašao kada bi imao apsolutnu kontrolu nad svime. To vidimo i po korupcionaškim aferama koje HDZ proizvodi i kako se odnosi prema javnom novcu. Mnoge države već su uvele policijski sat, on je moguć i za Hrvatsku, ali on mora biti dobro obrazložen i svrsishodan, a ne služiti za HDZ-ovo discipliniranje mase.

S druge strane, pitanje je koliko će zdravstveni sustav još podnositi porast novooboljelih. U petak je medicinsko osoblje KB Dubrava prosvjedovalo. Je li nam zdravstveni sustav pred pucanjem i koga vidite kao glavnog krivca?

Zdravstveni sustav puca po šavovima već jako dugo. Dugovi u zdravstvu, potplaćenost liječnika i medicinskih sestara, neplaćanje prekovremenih – sve to nije nastalo s koronom. S koronom se intenziviralo i voda je došla do grla. O krivcu treba pitati HDZ koji je već 5 godina na vlasti. Ovo je već treći ministar zdravstva, tzv. superheroj koji je godinama odgovoran za pucanje sustava. Vili Beroš je kao pomoćnik Kujundžiću, a sada i kao ministar Plenkovićev poslušnik, a ne čovjek s vizijom. Nužno je povećati plaće zdravstvenim djelatnicima ili im barem isplatiti njihove prekovremene sate i bonuse zbog njihove lavovske borbe. Na čela bolnica treba dovesti managere i ekonomiste koji će brzo napraviti reviziju poslovanja i počepiti akutne rupe kroz koje curi novac. Zatim brzim manevrom preraspodijeliti liječnike i medicinsko osoblje u one bolnice gdje dolazi do pucanja. To sve treba napraviti jako brzo, a nakon pandemije pristupiti korjenitoj reformi zdravstva koja će u prvi plan vratiti pacijenta, prevenciju i liječnike i medicinsko osoblje.

VIDEO Sučeljavanje Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar i Ranko Ostojić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

SDP priprema svoje zakonske prijedloge, amandmane na dokumente proračuna i brinemo za ovo društvo. Sada to ipak radimo energičnije nakon što smo se posložili i izabrali novo vodstvo. To su prepoznali i građani, rejting nam je počeo jačati. Što se tiče predsjednika Republike, on je trenutno jedini jamac Ustava i pravobranitelj građanskih sloboda, što je i najavljivao u kampanji. On nije oporba, on vrlo jasno ukazuje na ignorantski odnos HDZ-ove Vlade prema problemima društva. I to je istinski izraz patriotizma.



Kako gledate na nove gospodarske mjere koje vlada predlaže, jesu li dostatne?

Mjere su dobrano zakasnile, upozoravali smo na to još u travnju. SDP-ova mjera skraćenog radnog tjedna je ipak uvedena, što pozdravljamo. Nadalje, novac iz Europe, s kojim se premijer Plenković hvali ne dolazi. To nije poklonjeni novac u vreći. Za taj novac ćemo se namučiti i pitanje je hoćemo li ga dobiti. Povremeni prijevoznici su gotovo propali, a 600 milijuna kuna pomoći stoji neiskorišteno zbog nesposobnosti Vlade. Ostatak prijevoza je stao, u pitanju je više od 20.000 radnih mjesta. Mjere smo kopirali od drugih, ali smo ih kopirali prekasno jer se HDZ bavio organiziranjem brzih izbora. Sada se bave izborima u HDZ-u, a gospodarstvo propada.

Toliko o gospodarskim mjerama. Ili ste mislili na dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta „za spas Slavonije“ putem kojih su, kako otkrivaju mediji, obitelj HDZ-ovog saborskog zastupnika u prošlom mandatu Franje Lucića i otac ministra Aladrovića dobili 17 milijuna kuna? To su jedine mjere koje HDZ sustavno i dosljedno provodi.

Moratorij je trebalo odmah produžiti, što je SDP predlagao kroz donošenje zaključka i izmjenu zakona, ali HDZ-ovi saborski zastupnici su žurili na dvotjedni odmor. Pa koja Vlada bi u jeku krize, dopustila ovršni tsunami? Nije uopće upitno da se dugovi trebaju vraćati, ali sama ih država ne vraća i ne plaća svoje dobavljače poput veledrogerija. I još građane Hrvatske, a među njima i ovršene poziva da doniraju za borbu protiv korone? A gdje je sav novac koji uplaćujemo za zdravstveno svaki mjesec od naših plaća? Može li licemjernije, pa čak i ako dolazi od HDZ-a?



Neke zemlje opet idu u djelomični lockdown. Što bi on značio za Hrvatsku i je li to realna opcija u slučaju da se zaraza ne stavi pod kontrolu?

Hrvatska ekonomija ne može preživjeti još jedan sveobuhvatni lockdown. Odnosno, svi ćemo mi preživjeti, ali s kakvim posljedicama. Ako zatvorimo uslužni sektor, ograničimo kretanje ljudi, zaustavit ćemo osobnu potrošnju koja je nositelj našeg BDP-a. Tko će uplaćivati u proračun i iz čega će se isplaćivati mirovine i druga davanja za najugroženije? Lockdown si mogu priuštiti zemlje koje su razvijale svoje gospodarstvo, a ne one koje su ga nebrigom i korupcijom poharale. Zato je bitno da mjere budu izbalansirane i jasne kako bi gospodarski život išao dalje. Ali kako očekivati da se građani drže mjera kada ih se ne drže oni koji ih nameću?

U Poljskoj se prosvjeduje protiv zabrane pobačaja. Moze li se isti scenarij dogoditi i Hrvatskoj?

Mislim da ne može u tolikoj mjeri, ali tendencije klerikalnih pokreta u Hrvatskoj su vrlo jasne – oduzeti slobodu ženama i pretvoriti nas u nazadno društvo. Ne želim vjerovati da bi naš Ustavni sud išao u tome smjeru, ali ako krene, suprotstavit ćemo se svim legitimnim i demokratskim sredstvima. Sloboda nema alternativu i u tom kontekstu nema licitiranja s klerikalnom desnicom. Podržavam borbu poljskih žena, iako se svi moramo ograditi od nasilja i napada na sakralne objekte. Demokracija podrazumijeva i osobnu odgovornost, nasilje ne rješava ništa. Ali borba za pravo žene na izbor u Poljskoj nipošto ne smije stati.

Odluku o tome donijet ću kroz par tjedana, nakon razgovora s mojim najbližim suradnicima.



Kao članica Kluba zastupnika, kako gledate na činjenicu da novi predsjednik još uvijek nije uspio provesti sve kadrovske promjene u Saboru koje imaju snagu Predsjedništva?

Predsjednik ima potporu Kluba zastupnika, ta je priča zatvorena, eventualne promjene dogodit će se u narednim mjesecima. Sada je ipak bitnije da se SDP posveti dobrim prijedlozima u Saboru koji će ići u korist našim građanima.



Jedna od odluka vodstva je i da Željko Sabo više ne bude član Predsjedništva. Koji je vaš stav o tome i zašto Sabo može biti SDP-ov kandidat za gradonačelnika, o čemu se šuška, a ne može biti član Predsjedništva?

G. Sabo je sam stavio svoj mandat u mirovanje i to mogu pozdraviti. Moj stav je poznat, ljudima osuđenima za političku korupciju nema mjesta na visokim dužnostima u SDP-u i iza toga stojim i u slučaju g. Sabe. Njega su izabrali članovi SDP-a što je vrlo loša poruka jer mi ne smijemo slijediti obrasce HDZ-a. Politika čistih ruku mora biti conditio sine qua non SDP-ove politike i bit će jako loše ukoliko g. Sabo bude kandidat za gradonačelnika Vukovara. SDP mora i može puno bolje od toga.