Ulaže se 4,3 milijuna eura u još bolji pogled na krapinske neandertalce

Gotovo 4,3 milijuna eura ulaže se u nadogradnju Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini. Na postojeću zgradu nadogradit će se, kaže ravnatelj Jurica Sabol, posjetiteljski centar koji će nadopunjavati i na inovativan način prezentirati postojeći sadržaj, osobito djeci, mladima i pripadnicima ranjivih skupina, te omogućiti odvijanje cjelogodišnjih kulturnih manifestacija i događanja. Muzej krapinskih neandertalaca smješten je nedaleko od svjetski poznatog nalazišta krapinskog pračovjeka Hušnjakovo, gdje je otkriven 1899. godine, kada su na toj lokaciji počela geološka i paleontološka istraživanja koja su pod nadzorom Dragutina Gorjanovića –Krambergera, poznatog hrvatskog geologa, paleontologa i paleoantropologa, trajala šest godina. Muzej je otvoren 2010. godine i djeluje u sklopu ustanove Muzeji Hrvatskog zagorja, koja objedinjuje pet muzeja na području Krapinsko-zagorske županije, a ovaj projekt provode u partnerstvu s Gradom Krapinom i Zagorskom razvojnom agencijom.

Nadogradnjom paviljona na krovu postojećeg muzeja dobit će se novo mjesto za radionice i izložbe, okupljanje i zadržavanje posjetitelja. Posjetiteljski centar sadržavat će ugostiteljski objekt – bistro, interaktivnu muzejsku čitaonicu, izložbenu dvoranu, tematsko dječje igralište sa spravama prilagođenim djeci s invaliditetom, ljetnu pozornicu s amfiteatralnim gledalištem, fotonaponskom energanom, e-punionicom te servisnim prostorijama. Ugradit će se dizalica topline i uspostaviti centralni sustav upravljanja rasvjetom, grijanjem, hlađenjem i ventilacijom u svrhu energetskih ušteda. Nabavit će se mobilne blagajne koje će služiti za evidenciju posjetitelja i za brže, lakše i učinkovitije izdavanje ulaznica, a uvest će se i web-shop za online rezervaciju ulaznica. U vanjskom prostoru postavit će se tzv. totem jedinice i interaktivni zasloni, LED ekran uz instalaciju paketa interaktivnih aplikacija za posjetitelje. Ulaz u posjetiteljski centar bit će neovisan od ulaza u muzej i nudit će, ističe ravnatelj, zaseban dodatni sadržaj posjetiteljima koji nisu posjetili muzej. Ugradnjom dizala povezat će se sve tri etaže muzeja, to jest dvije postojeće s trećom koja se nadograđuje. Vrijednost projekta je 4,287.519 eura, s time da su 3,644.391 euro bespovratna sredstva.

– Spadamo danas među najposjećenije i najpopularnije muzeje u Hrvatskoj. Godišnje dođe oko 100.000 posjetitelja. Muzej radi u sustavu Muzeja Hrvatskog zagorja, najkompleksnije i najveće muzejske ustanove u državi. Izgradnjom posjetiteljskog centra na krovu muzeja obogatit će se ponuda samoga muzeja s obzirom na to da tijekom cijele godine organiziramo razna događanja. Mnogobrojne su autorske, gostujuće izložbe, a posebno smo ponosni na rad s djecom i mladima, kojih dolazi oko 45.000 na godinu. Raznolika lepeza edukativnih programa prilagođena je svim dobnim skupinama, a naglasak je na učenicima osnovnih škola koji u ovom muzeju obavljaju izvanučioničku i terensku nastavu. Radovi na krovu posjetiteljskog centra ne bi trebali uvelike utjecati na rad muzeja, povremeno će možda dolaziti do zastoja, no o tome ćemo na vrijeme obavijestiti naše posjetitelje. Nadam se da ćemo za dvije godine s novim atraktivnim prostorima dobiti i novu publiku – kaže za Večernji list ravnatelj Sabol. Tijekom istraživanja od 1899. do 1905. u pješčenjačkim naslagama špilje visine osam metara nađeno je oko 900 ljudskih fosilnih kostiju, najbrojnija i najbogatija zbirka neandertalskog čovjeka prikupljena na jednom lokalitetu, ističu u muzeju. Kosti pripadaju fosilnim ostacima više desetaka individua različitog spola i životne dobi od dvije do 27 godina.

Ostaci nosoroga

Pronađeni su i brojni fosilni ostaci špiljskog medvjeda, sivog vuka, losa, golemog jelena, toplodobnog nosoroga, pragoveda i mnogih drugih životinja, više od tisuću komada kamenog oruđa iz razdoblja starijeg kamenog doba... Starost tog paleontološkog lokaliteta odgovara vremenu od prije 125.000 godina, a zaštićeno je kao prvi paleontološki spomenik prirode u Hrvatskoj 1961. Muzej je od 2016. godine nositelj Oznake europske baštine koja potvrđuje njegovu europsku vrijednost, član je mreže Ice Age Europe, a uz ostale, osvojio je međunarodnu nagradu "Big SEE" u konkurenciji 45 kandidata u kategoriji dizajna turizma "Tourism Design Award 2023".

