FOTO Gori gusta borova šuma iznad Solina: 'Puše jak vjetar, požar nije pod kontrolom'

Više od 40 vatrogasaca gasi požar koji je u petak oko 19 sati buknuo iznad Solina, doznaje se u Županijskom vatrogasnom centru Split u kojemu kažu da za sada nisu ugroženi objekti, a vatra se širi prema Kozjaku.

Prema prvim informacijama, vatra je buknula na području Rupotine, točnije kod Voljka gdje gori uglavnom borova šuma i raslinje. Na terenu su 43 vatrogasca s područja Solina, Kaštela i Splita sa 15 vozila. Trenutno nisu ugroženi objekti, a vjetar vatru širi prema vrhu Kozjaka. Vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć.

- Radi se o gustoj borovoj šumi i nepristupačnom terenu. Puše jak vjetar i požar za sad nije pod kontrolom, no nema opasnosti za imovinu i ljude. Očekujem da će požar biti ugašen tek sutra, rekao je za 24sata Ivan Kovačević, splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik.