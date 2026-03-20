VATROGASCI NA TERENU

FOTO Gori gusta borova šuma iznad Solina: 'Puše jak vjetar, požar nije pod kontrolom'

Žaklina Jurić/Hina
20.03.2026.
u 21:10

Na terenu su vatrogasci iz Splita, Solina i Kaštela koji intenzivno rade na lokaliziranju vatre. Gašenje dodatno otežava jak vjetar koji potiče širenje požara i otežava kontrolu nad vatrenom linijom

Više od 40 vatrogasaca gasi požar koji je u petak oko 19 sati buknuo iznad Solina, doznaje se u Županijskom vatrogasnom centru Split u kojemu kažu da za sada nisu ugroženi objekti, a vatra se širi prema Kozjaku.

Prema prvim informacijama, vatra je buknula na području Rupotine, točnije kod Voljka gdje gori uglavnom borova šuma i raslinje. Na terenu su 43 vatrogasca  s područja Solina, Kaštela i Splita sa 15 vozila. Trenutno nisu ugroženi objekti, a vjetar vatru širi prema vrhu Kozjaka. Vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć.

- Radi se o gustoj borovoj šumi i nepristupačnom terenu. Puše jak vjetar i požar za sad nije pod kontrolom, no nema opasnosti za imovinu i ljude. Očekujem da će požar biti ugašen tek sutra, rekao je za 24sata Ivan Kovačević, splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik. 

MM
Marljivi mrav
21:37 20.03.2026.

Baš je rano krenula sezona ove godine. Neka bog čuva vatrogasce.

