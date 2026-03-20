© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
ODVJETNIK O SPORTSKOM KOLEGI

Anto Nobilo o Chucku Norrisu: 'Hvalio je naše sportaše, slali smo si pisma...'

VL
Autor
Šimun Ilić
20.03.2026.
u 19:01

Prema njegovim riječima, na tom prvenstvu Norris je bio pozvan kao gost, a Nobilo je sudjelovao kao trener i natjecatelj reprezentacije tadašnje Jugoslavije: "Obojica smo se motali po istim krugovima, promatrali borbe svatko na svoj način", rekao nam je

Svijet se oprašta od jedne od najvećih legenda borilačkog sporta i filma: Chucka Norrisa, čovjeka koji je obilježio generacije ljubitelja akcijskih filmova i popularizirao ih diljem svijeta. Povodom njegove smrti, oglasio se i odvjetnik Anto Nobilo, koji se imao priliku susresti sa Chuckom Norrisom 1978. godine na Svjetskom prvenstvu u taekwondou.  Prema njegovim riječima, na tom prvenstvu Norris je bio pozvan kao gost, a Nobilo je sudjelovao kao trener i natjecatelj reprezentacije tadašnje Jugoslavije: "Obojica smo se motali po istim krugovima, promatrali borbe svatko na svoj način".

Tijekom tog susreta nastala je i zajednička fotografija s reprezentacijom. “Zamolio sam ga da napravimo sliku s timom. Tu sliku je, mislim, fotografirao novinar Večernjeg lista Božidar Hrstić i kasnije se pojavila u novinama”. U tom trenutku, prisjeća se Nobilo, fotografija nije imala posebnu težinu - tek kasnije, kada je Norris postao globalna zvijezda, dobila je povijesnu vrijednost.

Njihov kontakt nije završio u Oklahomi, već nastavljaju komunikaciju i godinama poslije: "Bilo je to vrijeme prije interneta, putem pisama. Kad smo se rastajali, dao mi je svoju vizitku i rekao da ga kontaktiram. Slao mi je slike akcijskih scena i filmova koje je snimao, a ja sam njemu poslao svoje prve dvije knjige o taekwandou". Njihova razmjena pisama trajala je desetak godina, tijekom osamdesetih. 

Nobilo je još jednom naglasio da Norris s kojim su se oni fotografirali, nije u trenutku bio svjetska faca koju danas pamtimo. Iako je u filmovima djelovao nadljudski, bio je niži nego u filmovima i otvoren za razgovor. "Kad smo mi bili u Oklahoma Cityju, on je već bio u Hollywoodu, ali još nije bio tako poznat. Budući da smo tad u Jugoslaviji filmove dobivali znatno kasnije, nisam siguran je li tada snimao film s Bruce Leejem ‘Na zmajevom putu’. I u tom filmu, djeluje puno više kao sportaš nego kao glumac, vidjelo se da je ukočen, nije puno pričao". Bilo je to drukčije vrijeme za borilačke sportove, koji su još uvijek bili u povojima, a upravo je Chuck Norris znatno doprinio njihovoj popularizaciji. 

Posebno ističe Norrisov karakter: "Ponašao se prema nama kao kolega sportaš. Šetao je s nama bez osiguranja, nije imao poseban prostor - bio je jednak svima". Dodao je i kako je bio srdačan i otvoren, odmah se s njim moglo pričati o svim temama.  "Ne sjećam se sad detalja, ali u globalu znam da je hvalio naše sportaše" prisjetio se Nobilo

FOTO Pogledajte kako je izgledala prisega ročnika, u Požegi svi htjeli selfie s Thompsonom
1/150
taekwando Anto Nobilo Chuck Norris

MI
miliša
19:18 20.03.2026.

Reče udb*š No bilo...

JO
Jose Oklahoma
19:09 20.03.2026.

Nitko ni ne sumnja da si bio dobar s Chuck Norrisom. Tako i izgledaš.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:21 20.03.2026.

Nego reci ti nama kako si prolazio u borbama sa g. Mirom Barešićem? Hahaha

