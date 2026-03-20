Tomašević ipak razmišlja i o trećem mandatu? 'Htio bih završiti te velike projekte'

Večernji.hr
20.03.2026.
u 23:29

Izgradnja Maksimirskog stadiona je zajednički projekt Grada i Vlade. Projekt uključuje izgradnju tri pomoćna nogometna terena, garaže s 800 parkirnih mjesta te uređenje okoliša

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da bi mogao u borbu za treći mandat. "Ostavio sam otvorenu opciju da u zadnjoj godini gradonačelničkog mandata vidim hoću li se kandidirati za treći mandat. Zašto za treći, a zašto ne završiti na drugom? Zato što bih htio završiti te velike projekte na kojima radimo. Sada smo pričali o stadionu Maksimir, koji je projekt i Grada i Vlade, da on počne recimo od 2029. godine. Tako da volio bih završiti i taj projekt, kao i projekt Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta", rekao je Tomašević u intervjuu za RTL Danas

Naime, objavom međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja započela je ključna faza projekta izgradnje novog stadiona Maksimir kao i sportskog centra Svetice. Projekt je ukupno vrijedan 205 milijuna eura bez PDV-a. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je kako bi rušenje postojećeg stadiona moglo započeti već iduće godine, dok se početak izgradnje novog očekuje najkasnije 2029. godine. Projekt uključuje izgradnju tri pomoćna nogometna terena, garaže s 800 parkirnih mjesta te uređenje okoliša.

Također planira se i izgradnja atletskog stadiona kapaciteta 2000 mjesta, rukometne dvorane s 5000 mjesta te dvorane za futsal i košarku s 3000 mjesta. Postojeći bazen Svetice ostat će na svojoj lokaciji. Osim infrastrukturnih projekata, najavio je i ulaganja u javni prijevoz. Poručio je kako je u promet već pušteno dvadesetak novih tramvaja, a u planu je nabava dodatnih vozila te uvođenje električnih autobusa tijekom ove godine.

Rekao je i kako sustav javnih bicikala bilježi rast korištenja, osobito s dolaskom toplijeg vremena. Osvrnuo se i na afere u pojedinim gradskim ustanovama. Poručio je da svatko tko je eventualno sudjelovao u nezakonitim radnjama mora odgovarati. Istaknuo je da Grad provodi politiku potpune transparentnosti financiranja.

"Ono što je meni bitno i zašto sam biran jest to što sam obećao da ćemo povećati transparentnost gradske uprave, što smo i napravili. Mi smo najveći sustav u zemlji koji ima potpuno radikalnu transparentnost, gdje je svaka bankovna transakcija s računa Grada Zagreba u realnom vremenu dostupna, ali isto tako i s računa svih ovih 340 ustanova", poručio je Tomašević. 

Avatar Zbregov
Zbregov
23:53 20.03.2026.

ide po "Shoroshev treći mandat", pa za ne povjerovat da milijunski grad glasa za inbreedera....

Avatar Artoo Detoo
Artoo Detoo
23:52 20.03.2026.

Ma ne, pa kaj ne bu završil ovo kaj je kak ti započeo, ba baš sve ide ko po špagici, ko švicarska ura i tak dalje. Grad je neprepoznatljiv od tog smeća i zapuštenosti. Imam viziju njega kao predsjednika Vlade i kako će Hrvatsku povesti u bolje sutra....... Ipak je to diplomirani znalac svega i svačega, koji je prvu godinu na pravu študiral četiri godine, kaj je je, dečec zna.

TK
tkoočemu
23:51 20.03.2026.

Bandić je bio hohštapler i krimos ali ovaj i ekipa oko njega su tri puta gori!

