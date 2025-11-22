Ukrajinski energetski sustav je na rubu propasti? Rezervnih dijelova sve je manje, a napadi ne prestaju

Ruski udari na ukrajinski energetski sustav sve su gori, a nakon gotovo četiri godine rezervni dijelovi u Europi postaju rijetki. Proizvodnja novih dijelova je spora, streljivo za protuzračnu obranu se troši, a financijska sredstva sve su tanja. Uz sve to, Ukrajinu je zahvatio korupcijski skandal. Opisujući trenutne napore da se pronađe oprema usred pojačanih ruskih napada, Oleksij Povolotski je za Kyiv Independent rekao da je to "kao brisanje poda dok iz slavine još curi“. On se, naime, nekoliko tjedana nakon početka invazije našao na čelu ureda za oporavak u jednoj od najvećih ukrajinskih energetskih tvrtki. Njegov je zadatak pronaći zamjenu za opremu uništenu ili oštećenu ruskim napadima.

U početku on i njegovi kolege u DTEK-u nisu imali kontakte brojnih Europljana, no s vremenom su sastavili impresivan adresar dobavljača koji su im mogli poslati ključnu opremu poput transformatora i turbina. No, danas ti kontakti imaju sve manje toga za ponuditi. Povolotski upozorava da bi zalihe kompatibilne opreme mogle biti iscrpljene u roku od godinu dana, što ugrožava sposobnost Ukrajine da popravlja štetu nakon svakog napada.

DTEK, u vlasništvu bogatog Ukrajinca Rinata Ahmetova, samo je jedna od nekoliko tvrtki pod napadom. Već je ove godine potrošila 166 milijuna dolara na popravke termoelektrana i postrojenja. DTEK sada traži opremu koja odgovara sovjetskim specifikacijama u Africi i na Bliskom istoku, s obzirom na to da ukrajinski proizvođači trebaju mjesece pa čak i godine da proizvedu nove dijelove.

Kako se približava zima, potrebe Ukrajinaca su sve veće. Planirani nestanci struje u nekim regijama već traju i do 12 sati dnevno, a moral je nizak dok se Ukrajinci navikavaju na tamne domove i ulice. Svaki masovni ruski napad približava zemlju još jednoj humanitarnoj katastrofi. "S približavanjem zime, pomoć naših saveznika potrebna nam je više nego ikad“, kaže Povolotski misleći na protuzračnu obranu i energetsku infrastrukturu.

Ruski napadi nanijeli su katastrofalnu štetu ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi, uništivši gotovo 70 posto proizvodnih kapaciteta zemlje, prema think-tanku Green Deal Ukraine. U posljednje vrijeme, napadi su sve više usmjereni na pogone za proizvodnju plina i centralizirano grijanje. Naime, širi raspon napada proširio je popis potrebne opreme. Ali, ukrajinske potrebe često su nekompatibilne s onim što europske zemlje mogu lako ponuditi.

"Oprema od 750 kV, uključujući prekidače i transformatore, rijetka je u svijetu, koriste je samo Ukrajina, Rusija, Južna Koreja i SAD, što nabavu čini kompliciranom“, rekao je Vitalij Zajčenko, šef državnog operatora Ukrenergo, za Kyiv Independent. Uz to, dodao je kako je tvrtka iscrpila gotovo sve upotrebljive zalihe rabljene opreme. Čak i kada se oprema pronađe, Ukrajinci je ponekad moraju odbiti zbog problema s kompatibilnošću. Problem je i što zemlje nevoljko dijele opremu iz straha da je i njihov energetski sektor ranjiv na ruske napade.

Ukrajinske tvrtke zbog toga su sve ovisnije o novoj opremi. No, Ukrajinci nemaju kapaciteta sami pokriti svoje potrebe. Zemlja se suočava s nedostatkom radne snage i nema tehnologiju za proizvodnju određene opreme, poput plinskih kompresora. Ukrajini treba skladište izvan zemlje puno nove opreme za proizvodnju energije, poput transformatora, i rabljene plinske opreme, rekao je Povolotski. DTEK o tome razgovara s Ministarstvom energetike, što bi omogućilo brze isporuke u roku od jednog ili dva tjedna nakon masovnog napada. Skladištenje, pritom, zahtijeva novac. "Unatoč učinkovitoj koordinaciji, nedostatak financiranja ugrožava tekuće operacije. Ukrajinski timovi ostaju bez proračuna za operativne troškove nakon opsežnih hitnih popravaka“, rekao je Zajčenko.