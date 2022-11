Ukrajinski dužnosnik: Nemamo pravo stati, rat će do proljeća biti gotov

Ukrajinske snage mogle bi se vratiti na Krim do kraja prosinca, a cijeli rat s Rusijom bit će gotov do proljeća, predvidio je zamjenik ukrajinskog ministra obrane. Volodimir Havrilov, umirovljeni general bojnik, rekao je da se njegova zemlja nikada neće prestati boriti do pobjede te je čak uračunao i potencijal ruskog nuklearnog napada.

Ministar je u intervjuu za Sky News rekao da smatra da je vjerojatnost atomskog napada Rusije mala. "Prijetnja taktičkim nuklearnim udarom nije nešto što će nas spriječiti da... nastavimo svoj rat", kaže Havrilov. Što se tiče izgleda za mirovne pregovore s Moskvom, Havrilov je rekao da će se oni dogoditi tek kada ruske trupe budu spremne napustiti svaki pedalj Ukrajine, uključujući poluotok Krim koji je predsjednik Vladimir Putin zauzeo 2014., kao i dijelove istočne Ukrajine koje zadnjih osam godina drže separatisti koje podržava Rusija. "Unutar društva u Ukrajini postoji odluka da idemo do kraja", rekao je u Londonu tijekom posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

“Nije važno kakav je scenarij na stolu. Ljudi su platili s puno krvi, puno truda za ono što smo već postigli. I svi znaju da je svako odgađanje ili zamrznuti sukob samo nastavak ovog rata protiv postojanja Ukrajine kao nacije" smatra Havrilov.

Ukrajinske trupe, potpomognute zapadnim oružjem, postigle su vrlo značajnu pobjedu ranije ovog mjeseca ponovnim zauzimanjem južnog grada Hersona, prisilivši ruske trupe da se povuku na istočnu stranu rijeke Dnjepar. Bio je to jedini regionalni glavni grad koji je preuzela Rusija.

Upitan jesu li zbog uspjeha neki drugi ciljevi vjerojatniji, poput ponovnog preuzimanja Krima, Havrilov je rekao: "To je samo pitanje vremena i, naravno, željeli bismo to postići što prije." Dodao je da bi tome moglo pomoći jedan takozvani "događaj crnog labuda" - nešto nepredvidivo - u Rusiji, kao što je iznenadni pad Putinovog režima. "Mislim da bi se Rusija mogla suočiti s crnim labudom u svojoj zemlji, što može pridonijeti našem uspjehu s Krimom", rekao je ministar.

"Mogli bismo zakoračiti na Krim, na primjer, do kraja prosinca. Moguće, moguće. Nije isključeno da tako bude", dodao je. Havrilov vjeruje da će se ukrajinske trupe nastaviti boriti tijekom zime, iskorištavajući svoj zamah, unatoč teškim uvjetima, niskim temperaturama i iscrpljenosti.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Rekao je da nisu imali izbora jer bi svaka pauza u operacijama dala ruskoj strani veću priliku da obnovi zalihe i dovede pojačanja. “Zainteresirani su za pauzu u ovom ratu samo da se pregrupiraju, da dovedu više ljudi iz domovine... to je san. Zato... nemamo pravo stati. Moramo napredovati", rekao je. Što se tiče kraja rata, Havrilov je rekao da je vojsci važno biti spreman za dugu borbu ako Rusija može pojačati. "Naravno, u tom slučaju, rat će potrajati. Ali moj osjećaj je da će do kraja proljeća biti gotov."