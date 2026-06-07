Francuski milijarder moli za promjenu zakona jer djeci ne želi ostaviti ništa

Francuski milijarder Pierre-Édouard Stérin smatra da bi njegova djeca trebala sama izgraditi svoj životni put, bez oslanjanja na golemo obiteljsko bogatstvo. Zato se zalaže za promjenu francuskih zakona o nasljeđivanju kako bi svoju imovinu mogao ostaviti u cijelosti humanitarnim i dobrotvornim projektima. Stérin (52), osnivač uspješne tvrtke Smartbox i vlasnik bogatstva procijenjenog na oko 1,4 milijarde eura, svoj je stav iznio tijekom saslušanja pred francuskim Senatom. Otac petero djece poručio je kako ne želi ostaviti ni centa svojim nasljednicima jer vjeruje da naslijeđeni novac može imati štetne posljedice.

– Ne želim uništiti svoju djecu. Prava je sloboda započeti život bez novca – rekao je Stérin, prenosi Daily Mail. Njegov plan zasad koči francuski zakon, koji djecu smatra zaštićenim nasljednicima. Prema pravilima koja potječu još iz vremena Napoleona, roditelji ne mogu slobodno raspolagati cijelom svojom imovinom jer je značajan dio obvezno namijenjen djeci. Milijarder, koji danas živi u Belgiji, tvrdi da takva pravila ograničavaju osobne slobode te smatra da bi svaki pojedinac trebao imati pravo sam odlučiti kome će ostaviti svoje bogatstvo.

Ako zakon ostane nepromijenjen, njegova će djeca automatski naslijediti stotine milijuna eura.Stérin je u Francuskoj poznat i po financiranju konzervativnih inicijativa okupljenih oko projekta Péricles, čiji je cilj promicanje liberalno-konzervativnih politika. Kritičari upozoravaju da bi takve aktivnosti mogle predstavljati neizravan oblik političkog utjecaja, no milijarder odbacuje optužbe i tvrdi da ga ne vodi osobni interes, nego želja da bude koristan društvu.