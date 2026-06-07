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'Imamo najtočnije informacije'

Dok se sprema važan sastanak, sestra diktatora poslala poruku koja će odjeknuti

North Korean leader Kim Jong Un observes a test-fire of strategic cruise missiles and anti-warship missiles from the destroyer Choe Hyon
KCNA/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
07.06.2026.
u 06:44

Početkom tjedna Sjeverna Koreja predstavila je novi pogon za proizvodnju nuklearnog materijala u kojoj je diktator Kim Jong Un pozvao na „eksponencijalno” širenje atomskog arsenala te zemlje.

 Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Una, u nedjelju je poručila da Sjeverna Koreja nikada neće odustati od statusa nuklearne sile i upozorila da država neće tolerirati nikakve prijetnje, prenosi u nedjelju novinska agencija Yonhap. Kim Yo Jong prozvala je „lažnima” američke tvrdnje da su kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump tijekom svibanjskog samita potvrdili cilj denuklearizacije. „Imamo najtočnije informacije” o tome jesu li te tvrdnje istinite ili ne, rekla je sestra diktatora. 

Početkom tjedna Sjeverna Koreja predstavila je novi pogon za proizvodnju nuklearnog materijala u kojoj je diktator Kim Jong Un pozvao na „eksponencijalno” širenje atomskog arsenala te zemlje. Xi bi u ponedjeljak trebao posjetiti Sjevernu Koreju po prvi put u gotovo sedam godina. Peking želi ojačati veze s Pjongjangom, svojim jedinim formalnim saveznikom. Xi će se sastati s Kim Jong Unom te će razmijeniti stajališta o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa, priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
Ključne riječi
kim yang-gon Sjeverna Koreja

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