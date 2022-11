Analiza eksplozije Kerčkog mosta: Čini se kao da je mjesto napada bilo pogrešno, šteta je mogla biti veća

Prošlog mjeseca, kamion natovaren eksplozivom vozio je preko Kerčkog mosta, kritične arterije koja povezuje Rusiju s njenim vojnicima koji se bore u južnoj Ukrajini. Usporedo je putovao vlak. Kamion je eksplodirao na kritično ranjivom mjestu — otprilike na pola puta između para armiranobetonskih stupova, povećavajući štetu na kolniku. Eksplozija je bila dovoljno jaka da probuši spremnike goriva u vlaku koji je prolazio i zapali ga. Detonacija je također bila tako postavljena da povuče veći dio kolnika sa spojeva u more.

Napad u kojem su ubijene četiri osobe bio je kritičan trenutak u ratu. Zadao je neugodan udarac ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je predsjedao otvaranjem mosta 2018., i naglasio nesposobnost Rusije da zaštiti ključnu stratešku imovinu i moćan simbol jedine veze s Krimom, piše u analizi The New York Times.

Stručnjaci za konstrukcije i eksplozive koji su pregledali dizajn mosta i slike eksplozije ponudili su nove detalje o tome kako je most oštećen. Uspjeh operacije pokazuje sofisticirano planiranje, rekli su - ili sreću. "Rušenje mostova bilo je vrlo teško prije pojave precizno navođenog oružja, a čak niti tada, to nije lak podvig", rekao je umirovljeni kontraadmiral Samuel J. Cox, direktor Zapovjedništva pomorske povijesti i baštine u Washingtonu. "S obzirom na povijesne poteškoće, šteta na Kerčkom mostu je prilično impresivna."

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

Naime, mostovi su dizajnirani s većom čvrstoćom nego što im je obično potrebno kako bi mogli izdržati neočekivana opterećenja, poput vremenskih nepogoda. Čak i jaka eksplozija može napraviti minimalnu štetu ako udari na krivo mjesto. Most u Kerčkom tjesnacu nije iznimka i nema ničeg neobičnog u njegovom dizajnu: dugačak je gotovo 18 kilometara, kolnik je podignut dugim čeličnim nosačima koji se oslanjaju na armiranobetonske stupove, potopljene u morsko dno. Uzdignuti dio, poznat kao most s vezanim lukom, omogućuje prolaz brodskom prometu ispod. Most je otvoren 2018. kao simbolična poveznica s Rusijom nakon njezine okupacije Krima. Nedavno je služio kao ključna opskrbna linija za ruske ratne napore.

Stručnjaci koji su pregledali slike eksplozije složili su se da je štetu najvjerojatnije uzrokovala bomba u kamionu, kako su rekli ukrajinski dužnosnici, a ne projektil ispaljen s broda ispod mosta, kako su neki sugerirali. Također su se složili da je položaj kamiona kada je eksplodirao — između konstrukcijskih oslonaca koji su mogli umanjiti štetu — bio ključan za rušenje dijela mosta koji je držao podlogu između ta dva oslonca, piše New York Times.

"Puno stvari je moralo funkcionirati savršeno da bi se ovo dogodilo", rekao je Vijay K. Saraf, glavni inženjer u Exponentu. Eksplozija je zapalila vlak koji je prevozio velike spremnike goriva na susjednom mostu, stvarajući plamen i oblak dima. A na podlozi ceste oštećenje nije bilo ograničeno na raspon između nosača; eksplozija je također bila savršeno postavljena da presiječe ili uništi nekih 270 metra kolnika na strani ceste koja vodi prema Rusiji. No stručnjaci se nisu složili oko toga ukazuje li slijed događaja na sofisticirani plan.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

Moguće je da su se autori napada nadali da će spremnici goriva eksplodirati i nanijeti veliku štetu željezničkom mostu, rekao je Adam Evans, građevinski inženjer u tvrtki Wiss, Janney, Elstner Associates. No dodao je da je malo vjerojatno da je eksplozija bila namjerno tempirana na točki gdje može oštetiti kolnik. "Bilo bi mi teško povjerovati u to", rekao je Evans. "Mislim da je to vjerojatno više kao, 'Prevest ćemo bombu preko ovog mosta i prouzročit ćemo mnogo štete.'"

Zapravo, reklo je nekoliko inženjera, šteta od eksplozije mogla je biti veća da je bomba eksplodirala minutu ili dvije kasnije. Kamion se već počeo uspinjati prema velikom, uzdignutom dijelu mosta koji je držao niz visokih čeličnih lukova. Dovoljno jaka eksplozija tamo mogla je oštetiti lukove i onesposobiti cijeli kolni most, kažu inženjeri.

"Gotovo se čini kao da je bila pogreška što je eksplodiralo tamo gdje jest", rekao je Shankar Nair, građevinski inženjer iz Chicaga s više od 50 godina iskustva u projektiranju mostova. To podiže pitanja o tome kako je eksplozija bila tempirana i je li vozač kamiona znao za bombu. Detonaciju na daljinu može biti teško precizno odrediti. Ali moglo se očekivati ​​da će se bombaš samoubojica zadržati dok kamion ne stigne do zasvođenog dijela mosta, rekao je Nair. "Da se radilo o kamionu bombi samoubojici", tvrdi Nair, "mislim da bi tip uništio glavni raspon." Ali okidač za bombu još uvijek nije poznat.