Desetero poginulih u izraelskim napadima na Gazu

Civilna zaštita Pojasa Gaze u subotu je objavila da je u izraelskim napadima na palestinsku enklavu poginulo deset osoba, dok izraelska vojska tvrdi da je tamo ubila „zapovjednika ćelije” vojnog krila Hamasa.

Usprkos primirju sklopljenom u listopadu 2025. godine, Pojas je i dalje poprište svakodnevnog nasilja, piše agencija France Presse.

Civilna zaštita objavila je da je u napadu dronom na izbjeglički kamp Džazavat u gradu Gazi poginulo osam, a ranjeno 15 osoba.

Bolnica al-Šifa izvijestila je o primitku osam tijela, a službe su objavile popis poginulih, ne navodeći dob žrtava, na kojemu su i tri ženska imena.

„U tom smo sektoru ciljali teroriste”, potvrdila je izraelska vojska francuskoj novinskoj agenciji.

Nešto južnije, 25-godišnji Muhanad Otmane Farvana ubijen je u jutarnjim satima „u napadu na šator za izbjeglice", priopćila je civilna zaštita pod kontrolom Hamasa.

Izraelska vojska priopćila je o „preciznom napadu” na Farvanu, opisujući ga kao „zapovjednika ćelije” oružanog krila palestinskog pokreta.

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za gotovo svakodnevno kršenje primirja koje je stupilo na snagu pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Od listopada je prema podacima zdravstvenih službi u Gazi poginuo najmanje 951 Palestinac. Izraelska je vojska u istom razdoblju izvijestila o pet poginulih u vlastitim redovima.

Ograničenja nametnuta medijima te otežan pristup Gazi sprječavaju France Presse u neovisnoj provjeri broja žrtava, kao i u slobodnom izvještavanju o sukobima, dodaje ta novinska agencija.