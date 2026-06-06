Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Civilna zaštita:

Desetero poginulih u izraelskim napadima na Gazu

storyeditor/2026-06-05/2026-06-05T070048Z_719454391_RC2GNLAJGPVY_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA.JPG
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 23:28

Usprkos primirju sklopljenom u listopadu 2025. godine, Pojas je i dalje poprište svakodnevnog nasilja, piše agencija France Presse.

Civilna zaštita Pojasa Gaze u subotu je objavila da je u izraelskim napadima na palestinsku enklavu poginulo deset osoba, dok izraelska vojska tvrdi da je tamo ubila „zapovjednika ćelije” vojnog krila Hamasa. 

Usprkos primirju sklopljenom u listopadu 2025. godine, Pojas je i dalje poprište svakodnevnog nasilja, piše agencija France Presse. 

Civilna zaštita objavila je da je u napadu dronom na izbjeglički kamp Džazavat u gradu Gazi poginulo osam, a ranjeno 15 osoba.

Bolnica al-Šifa izvijestila je o primitku osam tijela, a službe su objavile popis poginulih, ne navodeći dob žrtava, na kojemu su i tri ženska imena.

„U tom smo sektoru ciljali teroriste”, potvrdila je izraelska vojska francuskoj novinskoj agenciji. 

Nešto južnije, 25-godišnji Muhanad Otmane Farvana ubijen je u jutarnjim satima „u napadu na šator za izbjeglice", priopćila je civilna zaštita pod kontrolom Hamasa. 

Izraelska vojska priopćila je o „preciznom napadu” na Farvanu, opisujući ga kao „zapovjednika ćelije” oružanog krila palestinskog pokreta. 

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za gotovo svakodnevno kršenje primirja koje je stupilo na snagu pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Od listopada je prema podacima zdravstvenih službi u Gazi poginuo najmanje 951 Palestinac. Izraelska je vojska u istom razdoblju izvijestila o pet poginulih u vlastitim redovima.

Ograničenja nametnuta medijima te otežan pristup Gazi sprječavaju France Presse u neovisnoj provjeri broja žrtava, kao i u slobodnom izvještavanju o sukobima, dodaje ta novinska agencija. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!